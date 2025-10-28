Путин испугался атак на опасные объекты в РФ: кого собрался привлекать для защиты

Рубрики
Кравцев Сергей
Бывший министр обороны РФ, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что российский диктатор Владимир Путин положительно отреагировал на идею создания региональных добровольческих отрядов для защиты особо опасных и критически важных объектов. Об этом заявил Шойгу на выездном совещании по вопросам защиты критически важных объектов.
Путин и Шойгу. Фото: из открытых источников
Секретарь совбеза отметил, с такой инициативой выступило руководство Нижегородской области. Она, мол, относится к числу регионов, подвергающихся в последние месяцы частым налетам украинских беспилотников.
Сергей Шойгу не сообщил подробностей о составе и механизме формирования предполагаемых отрядов.
Читайте также на портале "Комментарии" — Сергей Шойгу обвинил Запад в попытке распада России. По его словам, западные страны якобы стремятся "десуверенизировать" Российскую Федерацию, разделив ее на десятки независимых государственных образований.
Сергей Шойгу опубликовал статью для издания "Аргументы и факты", где он высказал идею распада России из-за давления Запада.
По мнению российского чиновника, Запад якобы развернул "мощную антироссийскую пропаганду" и атакует "историю, культуру и духовные ценности" России. Шойгу также заявил, что "вражеские силы" пытаются "посеять раздор" в многонациональном обществе РФ и между странами СНГ.
