logo

BTC/USD

115403

ETH/USD

4153.58

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин испугался атак на опасные объекты в РФ: кого собрался привлекать для защиты
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин испугался атак на опасные объекты в РФ: кого собрался привлекать для защиты

В РФ задумались над созданием региональных добровольческих отрядов для защиты особо опасных и критически важных объектов

28 октября 2025, 13:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший министр обороны РФ, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что российский диктатор Владимир Путин положительно отреагировал на идею создания региональных добровольческих отрядов для защиты особо опасных и критически важных объектов. Об этом заявил Шойгу на выездном совещании по вопросам защиты критически важных объектов.

Путин испугался атак на опасные объекты в РФ: кого собрался привлекать для защиты

Путин и Шойгу. Фото: из открытых источников

Секретарь совбеза отметил, с такой инициативой выступило руководство Нижегородской области. Она, мол, относится к числу регионов, подвергающихся в последние месяцы частым налетам украинских беспилотников.

Сергей Шойгу не сообщил подробностей о составе и механизме формирования предполагаемых отрядов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сергей Шойгу обвинил Запад в попытке распада России. По его словам, западные страны якобы стремятся "десуверенизировать" Российскую Федерацию, разделив ее на десятки независимых государственных образований.

Сергей Шойгу опубликовал статью для издания "Аргументы и факты", где он высказал идею распада России из-за давления Запада.

"Их цель – десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу родину на десятки мелких государственных образований, чтобы потом покорить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах", — заявил Шойгу.

По мнению российского чиновника, Запад якобы развернул "мощную антироссийскую пропаганду" и атакует "историю, культуру и духовные ценности" России. Шойгу также заявил, что "вражеские силы" пытаются "посеять раздор" в многонациональном обществе РФ и между странами СНГ.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина вновь заговорили о встрече с Трампом: какие гарантии хотят получить.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости