Путін зірвав джекпот: чому Кремль виграє від війни на Близькому Сході

Ціни на російську нафту марки Urals crude oil різко зросли і вперше з 2025 року перевищили позначку у 70 доларів за барель. Причиною стало різке загострення конфлікту на Близькому Сході та блокування ключового маршруту постачання енергоносіїв – Ормузька протока. Про це свідчать дані аналітичної платформи Trading Economics. Востаннє російська нафта коштувала понад 70 доларів за барель у червні 2025 року. Ще на початку 2026-го ціни падали до мінімуму – близько 49 доларів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Ринок різко відреагував на нову хвилю ескалації у регіоні. Наприкінці лютого Ізраїль та США завдали ударів по об’єктах у Ірані та позиціях угруповання Хезболла. У відповідь Тегеран атакував цілі у Бахрейні та Об'єднаних Арабських Еміратах і фактично перекрив Ормузьку протоку – головну артерію постачання нафти з Перської затоки.

Через напруженість у регіоні світові ринки миттєво відреагували: ціна на нафту Brent crude oil на відкритті торгів підскочила приблизно на 13% і перевищила 82 долари за барель.

Конфлікт уже спричинив низку ударів по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок атаки іранських дронів зупинив роботу нафтопереробний завод у саудівській Рас-Таннурі, а в порту Бахрейну був пошкоджений танкер Stena Imperative під прапором США. Тим часом QatarEnergy призупинила виробництво скрапленого природного газу після ударів по енергетичних об’єктах у Катар.

На цьому тлі змінюються і маршрути постачання нафти. За даними моніторингу суден, два російські танкери, що прямували до Східної Азії, змінили курс на Індія. Це може свідчити про готовність Нью-Делі збільшити закупівлі російської нафти на тлі перебоїв у постачанні з Близького Сходу.

Аналітики попереджають: якщо блокада Ормузької протоки затягнеться, світові енергетичні ринки можуть зіткнутися з тривалою нестабільністю і новими стрибками цін.

