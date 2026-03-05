Путин сорвал джекпот: почему Кремль выигрывает от войны на Ближнем Востоке

Цены на российскую нефть марки Urals crude oil резко выросли и впервые с 2025 года превысили отметку в 70 долларов за баррель. Причиной стало резкое обострение конфликта на Ближнем Востоке и блокирование ключевого маршрута поставок энергоносителей – Ормузский пролив. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Trading Economics. В последний раз российская нефть стоила более 70 долларов за баррель в июне 2025 года. Еще в начале 2026-го цены падали до минимума – около 49 долларов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Рынок резко отреагировал на новую волну эскалации в регионе. В конце февраля Израиль и США нанесли удары по объектам в Иране и позициям группировки Хезболла. В ответ Тегеран атаковал цели в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах и фактически перекрыл Ормузский пролив – главную артерию поставки нефти из Персидского залива.

Из-за напряженности в регионе мировые рынки мгновенно отреагировали: цена на нефть Brent crude oil на открытии торгов подскочила примерно на 13% и превысила 82 доллара за баррель.

Конфликт уже нанес ряд ударов по энергетической инфраструктуре. В результате атаки иранских дронов остановил работу нефтеперерабатывающий завод в саудовской Рас-Таннуре, а в порту Бахрейна был поврежден танкер Stena Imperative под флагом США. Тем временем QatarEnergy приостановила производство сжиженного природного газа после ударов по энергетическим объектам в Катар.

На этом фоне изменяются и маршруты поставки нефти. По данным мониторинга судов, два российских танкера, направлявшихся в Восточную Азию, сменили курс на Индию. Это может свидетельствовать о готовности Нью-Дели увеличить закупки российской нефти на фоне перебоев по поставкам с Ближнего Востока.

Аналитики предупреждают: если блокада Ормузского пролива затянется, мировые энергетические рынки могут столкнуться с длительной нестабильностью и новыми скачками цен.

Читайте на портале "Комментарии" — в окружении президента США Дональда Трампа усиливаются опасения относительно дальнейшего развития военной кампании против Ирана. Часть советников считает, что операцию необходимо завершить как можно скорее, чтобы Вашингтон не оказался вовлечен в затяжной и непредсказуемый конфликт. Об этом сообщает CNN с ссылкой на анонимные источники среди представителей американской администрации.



