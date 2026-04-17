Путін жорстко вдарив по Дунаю: наслідки цього злочину відчує світ

У ніч на 17 квітня російські війська здійснили масштабну атаку дронами по південних районах Одеської області. Під ударом опинилася, зокрема, портова інфраструктура на Дунаї, де внаслідок влучань виникли пожежі, зафіксовані руйнування будівель і пошкодження контейнерних майданчиків.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що удар був спрямований по цивільних об’єктах регіону. За його словами, ворог застосував ударні безпілотники, внаслідок чого постраждали об’єкти транспортної, портової та житлової інфраструктури. У різних районах виникли займання, які охопили адміністративні приміщення, складські зони та технічне обладнання. Також пошкоджено щонайменше шість приватних будинків. Попередньо, обійшлося без загиблих і поранених.

У ДП "Адміністрація морських портів України" уточнили, що основний удар припав на один із дунайських портів. Руйнувань зазнали адміністративні, виробничі та господарські споруди, а також окремі елементи залізничної інфраструктури, яка забезпечує логістику порту. Після атаки виникли локальні пожежі, які були оперативно ліквідовані рятувальними службами.

Наразі на місці працюють профільні служби, які проводять оцінку завданих збитків та уточнюють масштаби руйнувань. Попри атаку, портова інфраструктура продовжує функціонувати в обмеженому режимі з урахуванням безпекових ризиків.

Ізмаїльська районна державна адміністрація також підтвердила факт масованої атаки на район. Внаслідок обстрілу постраждали складські приміщення, адміністративні будівлі та окремі житлові будинки. Міська влада Ізмаїла повідомила про пошкодження цивільної інфраструктури та закликала мешканців, які постраждали, звертатися по допомогу до відповідних служб соціального захисту.

