Путин жестко ударил по Дунаю: последствия этого преступления ощутит мир

В ночь на 17 апреля российские войска совершили масштабную атаку дронами по южным районам Одесской области. Под ударом оказалась, в частности, портовая инфраструктура на Дунае, где в результате попаданий возникли пожары, зафиксированы разрушения зданий и повреждения контейнерных площадок.

Фото: из открытых источников

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что удар был направлен по гражданским объектам региона. По его словам, враг применил ударные беспилотники, в результате чего пострадали объекты транспортной, портовой и жилой инфраструктуры. В разных районах возникли возгорания, охватившие административные помещения, складские зоны и техническое оборудование. Также повреждено по меньшей мере шесть частных домов. Предварительно обошлось без погибших и раненых.

В ГП "Администрация морских портов Украины" уточнили, что основной удар пришелся на один из дунайских портов. Разрушения подверглись административным, производственным и хозяйственным сооружениям, а также отдельным элементам железнодорожной инфраструктуры, которая обеспечивает логистику порта. После атаки возникли локальные пожары, оперативно ликвидированные спасательными службами.

Сейчас на месте работают профильные службы, которые проводят оценку нанесенного ущерба и уточняют масштабы разрушений. Несмотря на атаку, портовая инфраструктура продолжает работать в ограниченном режиме с учетом рисков безопасности.

Измаильская райгосадминистрация также подтвердила факт массированной атаки на район. В результате обстрела пострадали складские помещения, административные здания и отдельные жилые дома. Городские власти Измаила сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры и призвали пострадавших жителей обращаться за помощью в соответствующие службы социальной защиты.

