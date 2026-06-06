Путін живе в іншій реальності: у США розкрили деталі, що не так із даними Кремля з фронту

Заяви Володимира Путіна про масштабні успіхи російської армії в Україні дедалі більше розходяться із реальною ситуацією на фронті. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російський президент може отримувати від військового командування спотворені дані про перебіг бойових дій, що формує помилкове уявлення про стан справ.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики звернули увагу на нещодавні заяви глави Кремля, в яких він стверджував, що російські війська контролюють більшу частину окупованих регіонів України та продовжують успішно просуватися вперед. Однак, зібрані експертами дані показують іншу картину.

За оцінкою ISW на початок червня, російські сили контролюють близько 99,8% території Луганської області, майже 80% Донецької та близько 75% Запорізької області. Ці показники помітно відрізняються від цифр, озвучених Путіним. Більше того, навіть з урахуванням районів, де російські підрозділи присутні, але не встановили повного контролю, заяви Кремля не підтверджуються.

Експерти зазначають, що російське військове керівництво неодноразово перебільшувало результати наступальних операцій. На думку аналітиків, саме це могло призвести до формування у Путіна надмірно оптимістичної картини того, що відбувається.

При цьому ситуація на фронті поступово змінюється на користь Москви. В ISW зазначають, що українським силам вдалося звільнити більше території, ніж російська армія змогла захопити за квітень та травень цього року. Це свідчить про зниження ефективності наступальних дій окупантів та здатність ЗСУ стримувати весняно-літню кампанію РФ.

Додаткові труднощі для російських військ створюють українські контратаки та удари по логістичним об'єктам у тилу. Такі дії ускладнюють постачання армії РФ та знижують її можливості для подальшого просування.

На цьому фоні аналітики сумніваються, що російська армія зможе реалізувати свої ключові цілі на Донеччині. За їхньою оцінкою, перспективи захоплення так званого "пояса фортець" та повного контролю над регіоном залишаються вкрай невизначеними, незважаючи на гучні заяви Кремля про неминучу перемогу.

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