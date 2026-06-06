Путин живет в другой реальности: в США раскрыли детали, что не так с данными Кремля с фронта

Заявления Владимира Путина о масштабных успехах российской армии в Украине все больше расходятся с реальной ситуацией на фронте. В Институте изучения войны (ISW) считают, что российский президент может получать от военного командования искаженные данные о ходе боевых действий, что формирует у него ошибочное представление о положении дел.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обратили внимание на недавние заявления главы Кремля, в которых он утверждал, что российские войска контролируют большую часть оккупированных регионов Украины и продолжают успешно продвигаться вперед. Однако собранные экспертами данные показывают иную картину.

По оценке ISW на начало июня, российские силы контролируют около 99,8% территории Луганской области, почти 80% Донецкой и около 75% Запорожской области. Эти показатели заметно отличаются от цифр, озвученных Путиным. Более того, даже с учетом районов, где российские подразделения присутствуют, но не установили полный контроль, заявления Кремля не подтверждаются.

Эксперты отмечают, что российское военное руководство неоднократно преувеличивало результаты наступательных операций. По мнению аналитиков, именно это могло привести к формированию у Путина чрезмерно оптимистичной картины происходящего.

При этом ситуация на фронте постепенно меняется не в пользу Москвы. В ISW указывают, что украинским силам удалось освободить больше территории, чем российская армия смогла захватить за апрель и май текущего года. Это свидетельствует о снижении эффективности наступательных действий оккупантов и способности ВСУ сдерживать весенне-летнюю кампанию РФ.

Дополнительные трудности для российских войск создают украинские контратаки и удары по логистическим объектам в тылу. Такие действия осложняют снабжение армии РФ и снижают ее возможности для дальнейшего продвижения.

На этом фоне аналитики сомневаются, что российская армия сможет реализовать свои ключевые цели в Донецкой области. По их оценке, перспективы захвата так называемого "пояса крепостей" и полного контроля над регионом остаются крайне неопределенными, несмотря на громкие заявления Кремля о неизбежной победе.

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