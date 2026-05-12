Путін зазнав страшного удару від найближчого союзника: на Заході вразили деталями

Індія вирішила не купувати російський скраплений природний газ, який потрапив під санкції Сполучених Штатів, навіть попри напружену ситуацію на енергетичних ринках, спричинену військовими подіями на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За даними співрозмовників, залишається невідомим подальший маршрут танкера Kunpeng, який транспортує російський СПГ і раніше мав здійснити розвантаження в індійському порту. Фактично судно опинилося в підвішеному стані через відмову приймаючої сторони.

Одне з джерел уточнює, що Індія не погодилася прийняти партію газу, видобутого на російському підприємстві "Портовая" у Балтійському регіоні, оскільки вантаж підпадає під обмежувальні заходи США. Саме це стало ключовою причиною зриву розвантаження.

Водночас журналісти зазначають, що ще в середині квітня індійська сторона розглядалася як кінцевий пункт постачання цього СПГ. Проте позиція Нью-Делі змінилася: під час візиту заступника міністра енергетики РФ Павла Сорокіна 30 квітня індійська влада прямо заявила про небажання брати участь у закупівлях санкційного газу. Попри це, джерела припускають, що російський представник може знову відвідати Індію в червні для продовження діалогу щодо енергетичної співпраці.

При цьому Індія не відмовляється від імпорту російського СПГ загалом, але наголошує, що готова працювати лише з обсягами, які не підпадають під міжнародні санкції. Водночас значна частина "несанкційного" російського газу, за даними аналітиків, уже законтрактована для постачання до європейських країн.

До загострення ситуації в Ормузькій протоці Індія значною мірою залежала від імпорту газу, покриваючи приблизно половину внутрішнього попиту за рахунок зовнішніх поставок, з яких близько 60% проходило саме через цей стратегічний морський коридор.

