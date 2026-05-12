Путин потерпел страшный удар от ближайшего союзника: на Западе поразили деталями

Индия решила не покупать российский сжиженный природный газ, попавший под санкции Соединенных Штатов, даже несмотря на напряженную ситуацию на энергетических рынках, вызванную военными событиями на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным собеседников, остается неизвестным дальнейший маршрут танкера Kunpeng, который транспортирует российский СПГ и ранее должен был произвести разгрузку в индийском порту. Фактически судно оказалось во взвешенном состоянии из-за отказа принимающей стороны.

Один из источников уточняет, что Индия не согласилась принять партию газа, добытого на российском предприятии Портовая в Балтийском регионе, поскольку груз подпадает под ограничительные меры США. Именно это явилось ключевой причиной срыва разгрузки.

В то же время, журналисты отмечают, что еще в середине апреля индийская сторона рассматривалась как конечный пункт поставки этого СПГ. Однако позиция Нью-Дели изменилась: во время визита замминистра энергетики РФ Павла Сорокина 30 апреля индийские власти прямо заявили о нежелании участвовать в закупках санкционного газа. Несмотря на это, источники предполагают, что российский представитель может снова посетить Индию в июне для продолжения диалога по энергетическому сотрудничеству.

При этом Индия не отказывается от импорта российского СПГ в целом, но отмечает, что готова работать только с не подпадающими под международные санкции объемами. В то же время, значительная часть "несанкционного" российского газа, по данным аналитиков, уже законтрактована для поставок в европейские страны.

До обострения ситуации в Ормузском проливе Индия в значительной степени зависела от импорта газа, покрывая примерно половину внутреннего спроса за счет внешних поставок, из которых около 60% проходило именно через этот стратегический морской коридор.

