Сили оборони України успішно утримують стратегічну ініціативу на фронті, не даючи російським військам розпочати нову хвилю широкомасштабного наступу. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За словами Сирського, українські підрозділи безпілотників вже виконують понад 11 тисяч бойових завдань щодня. Він також відзначив значне підвищення ефективності систем Middle Strike, які здійснили майже 350 ударів на глибину в 30-120 км. В результаті цих атак було знищено 143 об'єкти логістики та склади російських військ, 52 пункти управління, 20 об'єктів нафтогазової та енергетичної інфраструктури ворога і ще багато інших стратегічних цілей.

Проте і Росія не припиняє підготовку своїх сил. Як повідомила українська розвідка, на початок квітня чисельність російських військ, що займаються операціями з використанням безпілотних систем, збільшилась до 101 тисячі осіб, і вже до кінця 2026 року планується довести їх кількість до 165,5 тисяч. Сирський підкреслив, що Україна не має права зупинятися і повинна продовжувати боротьбу на всіх фронтах.

На південному напрямку найбільш активним залишається Гуляйпільський. Російські війська використовують не лише штурмові тактики, але й тактику інфільтрації. Ворог намагається захопити важливі населені пункти, зокрема Залізничне та Гірке, а також місто Гуляйполе. Росіяни прагнуть витіснити ЗСУ і просунутися в бік Запоріжжя. Проте українські сили продовжують ефективно відбивати атаки, знищуючи техніку та живу силу ворога, зокрема за допомогою дронів і мінування.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Росія планувала розпочати новий наступ, але ці плани не здійснилися. Крім того, з'явилася інформація, що російські війська готують свої сили та техніку до можливого наступу на Слов'янському напрямку в Донецькій області. Збройні Сили України досягли значних успіхів на Донеччині, зокрема в окремих районах, де відзначаються поступові перемоги.

