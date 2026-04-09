Силы обороны Украины успешно удерживают стратегическую инициативу на фронте, не давая русским войскам начать новую волну широкомасштабного наступления. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По словам Сырского, украинские подразделения беспилотников уже выполняют более 11 тысяч боевых задач ежедневно. Он также отметил значительное повышение эффективности систем Middle Strike, совершивших почти 350 ударов на глубину в 30-120 км. В результате этих атак были уничтожены 143 объекта логистики и составы российских войск, 52 пункта управления, 20 объектов нефтегазовой и энергетической инфраструктуры врага и многие другие стратегические цели.

Однако и Россия не прекращает подготовку своих сил. Как сообщила украинская разведка, к началу апреля численность российских войск, занимающихся операциями с использованием беспилотных систем, увеличилась до 101 тысяч человек, и уже к концу 2026 года планируется довести их количество до 165,5 тысяч. Сырский подчеркнул, что Украина не имеет права останавливаться и должна продолжать борьбу на всех фронтах.

На южном направлении наиболее активным остается Гуляйпольский. Российские войска используют не только штурмовые тактики, но и тактику инфильтрации. Враг пытается захватить важные населенные пункты, в том числе Железнодорожный и Горький, а также город Гуляйполе. Россияне стремятся вытеснить ВСУ и продвинуться в сторону Запорожья. Однако украинские силы продолжают эффективно отражать атаки, уничтожая технику и живую силу врага, в том числе с помощью дронов и минирования.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия планировала начать новое наступление, но эти планы не осуществились. Кроме того, появилась информация о том, что российские войска готовят свои силы и технику к возможному наступлению на Славянском направлении в Донецкой области. Вооруженные Силы Украины достигли значительных успехов в Донецкой области, в частности в отдельных районах, где отмечаются постепенные победы.

