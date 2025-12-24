Путін зазнає пекельного провалу: стало відомо про непереборну ахіллесову п'яту диктатора

Партизанський рух "Атеш" завдав серйозного удару по логістиці російських окупаційних сил, вивівши з ладу важливий залізничний вузол у районі Ростова-на-Дону. Після підпалу релейних шаф була порушена робота стратегічного транспортного хаба, який відігравав ключову роль у забезпеченні російських військ на південних ділянках фронту, заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, подібні диверсії мають відчутний тактичний ефект. Він пояснив, що після пошкодження обладнання автоматизований рух потягів припиняється приблизно на 3–4 години. У цей час російська сторона змушена переходити на ручне диспетчерське керування, яке є значно повільнішим і менш ефективним, що призводить до зриву графіків перевезень.

Через цей залізничний вузол регулярно прямували військові ешелони з особовим складом, бойовою технікою, паливом і боєприпасами для підрозділів РФ, задіяних на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. Таким чином, тимчасова зупинка його роботи створює серйозні труднощі для забезпечення окупаційних військ.

Роман Світан підкреслив, що подібні операції мають велике значення, однак для стратегічного результату вони повинні бути не поодинокими, а масовими й регулярними. На його думку, лише системний тиск дозволить повністю зірвати графік перекидання російської техніки та живої сили залізницею.

"У росіян є ще одна "ахіллесова п'ята" – логістика. Тому що, якщо паралізувати залізничні гілки, то російська армія просто зупиниться. Тому один з варіантів того, як не дати можливості розгортатися російським наступальним операціям – це пошкодити логістику. Один зі способів – знищення електрощитових, які управляють рухом залізничних складів", – наголосив Світан.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може розглядати можливість територіальних або інших поступок у рамках мирної угоди лише за умови отримання надійних гарантій безпеки від західних партнерів. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє Deutsche Welle.