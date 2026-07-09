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Путін завмер після зустрічі Трампа і Зеленського: розкрито гучний інсайд переполоху у Кремлі

Ключовий позитивний сигнал полягає в тому, що Вашингтон зберігає курс на підтримку Києва та працює над новими оборонними рішеннями.

9 липня 2026, 12:55
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Клименко Елена

Після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа на саміті НАТО в Анкарі у Кремлі помітно змінили інформаційну тактику. Російська пропаганда поки що не демонструє звичної агресивної реакції, адже Москва очікує подальших кроків Вашингтона, зокрема можливої телефонної розмови Трампа з Володимиром Путіним. Про це заявив військово-політичний експерт Олександр Мусієнко.

Путін завмер після зустрічі Трампа і Зеленського: розкрито гучний інсайд переполоху у Кремлі

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, нинішня тиша з боку Кремля пояснюється тим, що американська сторона ще опрацьовує всі домовленості, досягнуті під час переговорів із Києвом.

"У Путіна мовчать досі. Вони чекають, що Трамп подзвонить, що зрештою відбудеться телефонна розмова. Американці зараз опрацьовують усе, що фпроговорено з українською делегацією", – зазначив Мусієнко. 

Експерт вважає, що після саміту курс Вашингтона щодо України став значно визначенішим. За його словами, головний позитивний сигнал полягає в тому, що Сполучені Штати не демонструють намірів послаблювати підтримку Києва, а навпаки – готуються до нових рішень у сфері оборони.

Мусієнко звернув увагу, що фінансування військової допомоги Україні зберігається, а окремий акцент робиться на закупівлі сучасного озброєння. Крім того, у Європі набирає обертів масштабний проєкт зі створення далекобійних ракет під координацією Великої Британії. Йдеться про розробку високоточного озброєння, безпілотників та ракет із дальністю до 2 тисяч кілометрів.

На думку експерта, важливим підсумком саміту стало й рішення щодо виробництва систем Patriot. Він припустив, що політичне рішення про запуск відповідних виробничих процесів уже ухвалене, а тепер сторони переходять до практичної реалізації.

Портал "Коментарі" вже писав, що  Росія продовжує шукати способи вплинути на президента США Дональда Трампа, щоб схилити його до рішень, вигідних Кремлю. Для цього Москва використовуватиме військовий, політичний та економічний тиск. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.



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