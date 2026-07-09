Путин замер после встречи Трампа и Зеленского: раскрыт громкий инсайд переполоха в Кремле

После встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре в Кремле заметно изменили информационную тактику. Российская пропаганда пока не демонстрирует привычную агрессивную реакцию, ведь Москва ожидает дальнейших шагов Вашингтона, в частности возможного телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным. Об этом заявил военно-политический эксперт Александр Мусиенко .

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По словам эксперта, нынешняя тишина со стороны Кремля объясняется тем, что американская сторона еще разрабатывает все договоренности, достигнутые во время переговоров с Киевом.

"У Путина молчат до сих пор. Они ожидают, что Трамп позвонит, что в конце концов состоится телефонный разговор. Американцы сейчас прорабатывают все, что проговорено с украинской делегацией", — отметил Мусиенко.

Эксперт считает, что после саммита курс Вашингтона по Украине стал значительно более определенным. По его словам, главный положительный сигнал состоит в том, что Соединенные Штаты не демонстрируют намерений ослаблять поддержку Киева, а наоборот готовятся к новым решениям в сфере обороны.

Мусиенко обратил внимание, что финансирование военной помощи Украине сохраняется, а отдельный упор делается на закупки современного вооружения. Кроме того, в Европе набирает обороты масштабный проект по созданию дальнобойных ракет под координацией Великобритании. Речь идет о разработке высокоточного вооружения, беспилотников и ракет с дальностью до 2 тысяч километров.

По мнению эксперта, важным итогом саммита стало решение о производстве систем Patriot. Он предположил, что политическое решение о запуске соответствующих производственных процессов принято, а теперь стороны переходят к практической реализации.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия продолжает искать способы повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы склонить его к решениям, выгодным Кремлю. Для этого Москва будет использовать военное, политическое и экономическое давление. Такое мнение в интервью Главреду высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.