НОВИНИ

Путін завдасть болючого удару по Києву в особливу дату: озвучено шокуюче попередження

Окрему уважними варто бути мешканцям Шевченківського, Голосіївського, Святошинського та Подільського районів

29 травня 2026, 13:25
Клименко Елена

Українські моніторингові ресурси повідомляють про можливу загрозу нових масованих атак з боку російських військ. За даними розвідки, окупанти можуть готувати комбінований удар із застосуванням ракет та великої кількості ударних безпілотників напередодні Дня Києва. Під особливою увагою ворога залишається столиця України, однак потенційна небезпека також стосується низки інших міст.

Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що активність російської розвідки останніми днями фіксувалася у Коростені, Вишгороді, Дніпрі, Павлограді, Білій Церкві, Львові, Старокостянтинові та Дубні. Саме в цих населених пунктах ворог міг проводити додаткове вивчення інфраструктурних та стратегічних об’єктів. У зв’язку з цим відповідальні служби, підприємства та працівники критичної інфраструктури вже отримали попередження щодо можливих ризиків та необхідності посилення заходів безпеки.

Військово-політичні експерти зазначають, що Росія навряд чи найближчим часом зможе повторити ракетний удар такої ж інтенсивності, як це було у ніч проти 24 травня. Водночас окупанти активно збільшують кількість дронів, які можуть одночасно застосовуватися під час атак. За оцінками фахівців, кількість безпілотників під час нових ударів може перевищити 500 одиниць.

Основний акцент російська армія зараз робить на використанні балістичних ракет та крилатих ракет типу Х-101 і "Калібр". Саме розвиток балістичного озброєння вважається одним із ключових напрямків сучасної тактики РФ. Лише за травень російські війська вже використали понад 90 балістичних засобів ураження, частину з яких українські сили ППО змогли успішно знищити.

Портал "Коментарі" вже писав, що інцидент із російським безпілотником, який, за повідомленнями, влучив у житлову багатоповерхівку на території Румунії, спричинив різку реакцію з боку європейських політичних лідерів та міжнародних структур. Подія була сприйнята як чергове загострення, що виходить за межі українського фронту і зачіпає безпеку країн НАТО та ЄС.



