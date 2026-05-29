Путін завдасть болючого удару по Києву в особливу дату: озвучено шокуюче попередження

Українські моніторингові ресурси повідомляють про можливу загрозу нових масованих атак з боку російських військ. За даними розвідки, окупанти можуть готувати комбінований удар із застосуванням ракет та великої кількості ударних безпілотників напередодні Дня Києва. Під особливою увагою ворога залишається столиця України, однак потенційна небезпека також стосується низки інших міст.

Повідомляється, що активність російської розвідки останніми днями фіксувалася у Коростені, Вишгороді, Дніпрі, Павлограді, Білій Церкві, Львові, Старокостянтинові та Дубні. Саме в цих населених пунктах ворог міг проводити додаткове вивчення інфраструктурних та стратегічних об’єктів. У зв’язку з цим відповідальні служби, підприємства та працівники критичної інфраструктури вже отримали попередження щодо можливих ризиків та необхідності посилення заходів безпеки.

Військово-політичні експерти зазначають, що Росія навряд чи найближчим часом зможе повторити ракетний удар такої ж інтенсивності, як це було у ніч проти 24 травня. Водночас окупанти активно збільшують кількість дронів, які можуть одночасно застосовуватися під час атак. За оцінками фахівців, кількість безпілотників під час нових ударів може перевищити 500 одиниць.

Основний акцент російська армія зараз робить на використанні балістичних ракет та крилатих ракет типу Х-101 і "Калібр". Саме розвиток балістичного озброєння вважається одним із ключових напрямків сучасної тактики РФ. Лише за травень російські війська вже використали понад 90 балістичних засобів ураження, частину з яких українські сили ППО змогли успішно знищити.

