Путин нанесет болезненный удар по Киеву в особую дату: озвучено шокирующее предупреждение
Путин нанесет болезненный удар по Киеву в особую дату: озвучено шокирующее предупреждение

Отдельно внимательными следует быть жителям Шевченковского, Голосеевского, Святошинского и Подольского районов.

29 мая 2026, 13:25
Клименко Елена

Украинские мониторинговые ресурсы сообщают о возможной угрозе новых массированных атак со стороны российских войск. По данным разведки, оккупанты могут готовить комбинированный удар с применением ракет и большого количества ударных беспилотников накануне Дня Киева. Под особым вниманием врага остается столица Украины, однако потенциальная опасность касается ряда других городов.

Фото: из открытых источников

Сообщается, что активность российской разведки в последние дни фиксировалась в Коростене, Вышгороде, Днепре, Павлограде, Белой Церкви, Львове, Староконстантинове и Дубне. Именно в этих населённых пунктах враг мог проводить дополнительное изучение инфраструктурных и стратегических объектов. В связи с этим ответственные службы, предприятия и работники критической инфраструктуры уже получили предупреждение о возможных рисках и необходимости усиления мер безопасности.

Военно-политические эксперты отмечают, что Россия вряд ли в ближайшее время сможет повторить ракетный удар такой же интенсивности, как это было в ночь на 24 мая. В то же время оккупанты активно увеличивают количество дронов, которые могут одновременно применяться во время атак. По оценкам специалистов, количество беспилотников при новых ударах может превысить 500 единиц.

Основной упор российская армия сейчас делает на использовании баллистических ракет и крылатых ракет типа Х-101 и "Калибр". Именно развитие баллистического вооружения считается одним из ключевых направлений современной тактики РФ. Только за май российские войска уже использовали более 90 баллистических средств поражения, часть которых украинские силы ПВО смогли успешно уничтожить.

Портал "Комментарии" уже писал, что инцидент с российским беспилотником, который, по сообщениям, попал в жилую многоэтажку на территории Румынии, вызвал резкую реакцию со стороны европейских политических лидеров и международных структур. Событие было воспринято как очередное обострение, выходящее за пределы украинского фронта и затрагивающее безопасность стран НАТО и ЕС.



