Путін заплатить за все: озвучено шокуючі дані про втрати України за 12 років війни

Із 24 лютого 2022 року втрати України перевищили 667 мільярдів доларів

14 травня 2026, 14:25
Клименко Елена

В Офісі президента України оцінили масштаби втрат, яких країна зазнала внаслідок російської агресії. За попередніми підрахунками, сукупні збитки за весь період війни можуть перевищити один трильйон доларів. Про це повідомила заступниця керівника ОПУ Ірина Мудра в ефірі телеканалу "Ми Україна".

За її словами, йдеться не лише про прямі руйнування житлових будинків, підприємств чи критичної інфраструктури. До загальної суми також входять економічні втрати, шкода довкіллю, знищення енергетичних об’єктів, скорочення бізнес-активності та втрати людського потенціалу.

"Йдеться не лише про зруйновані будинки чи інфраструктуру, а й про екологічні збитки, втрату бізнесу, енергетики та людського капіталу", — зазначила Мудра. 

Вона підкреслила, що Україна продовжує працювати над створенням міжнародного механізму компенсацій, який має забезпечити відшкодування завданих збитків. Одним із головних джерел таких виплат у Києві вважають заморожені російські активи, що перебувають за кордоном.

За словами представниці ОПУ, наразі триває робота над запуском спеціальної компенсаційної комісії, яка може розпочати діяльність уже у 2027 році. Очікується, що саме цей механізм стане одним із ключових інструментів для стягнення репарацій з Росії.

Окремо Ірина Мудра нагадала про щоденні витрати України на ведення війни. За попередніми оцінками, один день бойових дій обходиться державі приблизно у 450 мільйонів доларів. Водночас вона наголосила, що найбільшою втратою залишаються людські життя — українські військові та цивільні, які щодня страждають від війни.

"Коментарі" вже писали, що Велика Британія оголосила про намір пришвидшити передачу Україні систем протиповітряної оборони після чергової масштабної атаки Росії на українські міста. Про це заявив міністр оборони країни Джон Гілі, коментуючи наслідки масованого нічного обстрілу.



