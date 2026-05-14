Война с Россией Путин заплатит за все: озвучены шокирующие данные о потерях Украины за 12 лет войны
Путин заплатит за все: озвучены шокирующие данные о потерях Украины за 12 лет войны

С 24 февраля 2022 года потери Украины превысили 667 миллиардов долларов

14 мая 2026, 14:25
Автор:
Клименко Елена

В Офисе президента Украины оценили масштабы потерь, которые страна понесла в результате российской агрессии. По предварительным подсчетам, совокупный ущерб за весь период войны может превысить один триллион долларов. Об этом сообщила заместитель руководителя ОПУ Ирина Мудрая в эфире телеканала "Мы Украина".

Фото: из открытых источников

По ее словам, речь идет не только о прямых разрушениях жилых домов, предприятий или критической инфраструктуры. В общую сумму также входят экономические потери, ущерб окружающей среде, уничтожение энергетических объектов, сокращение бизнес-активности и потери человеческого потенциала.

"Речь идет не только о разрушенных домах или инфраструктуре, но и об экологических убытках, потере бизнеса, энергетики и человеческого капитала", — отметила Мудра.

Она подчеркнула, что Украина продолжает работать над созданием международного механизма компенсаций, который должен обеспечить возмещение нанесенного ущерба. Одним из главных источников таких выплат в Киеве считаются замороженные российские активы, находящиеся за границей.

По словам представительницы ОПУ, сейчас идет работа над запуском специальной компенсационной комиссии, которая может начать деятельность уже в 2027 году. Ожидается, что этот механизм станет одним из ключевых инструментов для взыскания репараций с России.

Отдельно Ирина Мудрая напомнила о ежедневных расходах Украины на ведение войны. По предварительным оценкам один день боевых действий обходится государству примерно в 450 миллионов долларов. В то же время она подчеркнула, что наибольшей утратой остаются человеческие жизни — украинские военные и гражданские, ежедневно страдающие войной.

"Комментарии" уже писали , что Великобритания объявила о намерении ускорить передачу Украине систем противовоздушной обороны после очередной масштабной атаки России на украинские города. Об этом заявил министр обороны страны Джон Гили, комментируя последствия массированного ночного обстрела.



