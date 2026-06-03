Російський великий бізнес опинився під посиленим тиском державних структур, що дедалі активніше використовують механізми конфіскації активів і антикорупційні розслідування для перерозподілу власності. Як повідомляє Bloomberg, такі процеси поступово змінюють баланс сил серед фінансових еліт, послаблюючи одні бізнес-групи та зміцнюючи інші, більш наближені до держави.

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Яскравим прикладом цих тенденцій видання називає історію підприємця Вадима Мошковича, який ще в період пострадянського "дикого капіталізму" неодноразово змінював сфери діяльності — від торгівлі алкоголем до операцій з нерухомістю. Згодом він зосередився на аграрному секторі, заснувавши компанію "Русагро", яка стала основою його статків і одним із найбільших гравців на сировинному ринку.

Проте багаторічний розвиток бізнес-імперії завершився різким ударом: московський суд ухвалив рішення про вилучення 49% сімейної частки в компанії. Це стало серйозним поворотом у долі активів підприємця та сигналом для інших представників великого бізнесу.

Прокуратура обґрунтовує претензії тим, що Мошкович, перебуваючи на державній посаді у верхній палаті російського парламенту в 2006–2014 роках, нібито порушував заборону на суміщення державної служби з підприємницькою діяльністю. Крім того, йому закидають використання політичного статусу для особистого збагачення.

Аналітики зазначають, що справа Мошковича є показовою для всієї російської еліти, значна частина якої має досвід роботи в державних структурах. За оцінками Bloomberg Billionaires Index, щонайменше п’ятеро з двадцяти найбагатших росіян у певний момент були пов’язані з держслужбою або досі зберігають такі зв’язки.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Вашингтоні визнають, що завершення війни в Україні шляхом військової перемоги є малоймовірним, однак водночас підкреслюють: ключовою перешкодою для мирного врегулювання залишається відсутність готовності сторін до компромісів. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у Палаті представників Конгресу США.