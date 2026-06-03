Российский крупный бизнес оказался под усиленным давлением государственных структур, все активнее использующих механизмы конфискации активов и антикоррупционные расследования для перераспределения собственности. Как сообщает Bloomberg, такие процессы постепенно изменяют баланс сил среди финансовых элит, ослабляя одни бизнес-группы и укрепляя другие более приближенные к государству.

Фото: из открытых источников

Ярким примером этих тенденций издание называет историю предпринимателя Вадима Мошковича, еще в период постсоветского "дикого капитализма" неоднократно менявшего сферы деятельности — от торговли алкоголем до операций с недвижимостью. Впоследствии он сосредоточился на аграрном секторе, основав компанию "Русагро", ставшую основой его состояния и одним из крупнейших игроков на сырьевом рынке.

Однако многолетнее развитие бизнес-империи завершилось резким ударом: московский суд принял решение об изъятии 49% семейной доли у компании. Это явилось серьезным поворотом в судьбе активов предпринимателя и сигналом для других представителей крупного бизнеса.

Прокуратура обосновывает претензии тем, что Мошкович, будучи на государственной должности в верхней палате российского парламента в 2006-2014 годах, якобы нарушал запрет на совмещение государственной службы с предпринимательской деятельностью. Кроме того, его обвиняют в использовании политического статуса для личного обогащения.

Аналитики отмечают, что дело Мошковича показательно для всей российской элиты, значительная часть которой имеет опыт работы в государственных структурах. По оценкам Bloomberg Billionaires Index, по меньшей мере, пятеро из двадцати самых богатых россиян в определенный момент были связаны с госслужбой или до сих пор сохраняют такие связи.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Вашингтоне признают, что завершение войны в Украине путем военной победы маловероятно, однако в то же время подчеркивают: ключевым препятствием для мирного урегулирования остается отсутствие готовности сторон к компромиссам. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса США.