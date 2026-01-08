logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін забезпечив собі крах за аналогом 1991 року: озвучено несподівану умову кінеця війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін забезпечив собі крах за аналогом 1991 року: озвучено несподівану умову кінеця війни в Україні

Віталій Шапран наголошує, що інвестиційний дефіцит та обмеження для олігархічного бізнесу поглиблюють економічні труднощі Росії

8 січня 2026, 09:15
Російська економіка перебуває на межі витривалості через постійну війну з Україною, і одним із ключових факторів, який може призвести до її розпаду, є ризик сценарію, схожого на розпад СРСР. Такий прогноз у своєму інтерв'ю для Главреду висловив економіст Віталій Шапран, який є членом Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА) та колишнім членом ради Національного банку України (2019-2021).

Путін забезпечив собі крах за аналогом 1991 року: озвучено несподівану умову кінеця війни в Україні

Шапран зазначив, що економічні проблеми Росії значно поглиблюються через масштабну війну проти України, що виснажує ресурси набагато швидше, ніж інші збройні конфлікти, зокрема війна в Афганістані. Як і в часи СРСР, економіка Росії залежить від державного контролю та централізованих рішень, але нинішній конфлікт має набагато більш руйнівний характер, що створює серйозні загрози для її стабільності.

"Російська економіка, подібно до радянської, має багато структурних слабкостей, однак війна проти України змушує країну витрачати ресурси на військові операції, що неможливо порівняти з попередніми періодами", — пояснив експерт.

Прогнозувати точний час можливого розпаду Росії важко, адже це залежить від багатьох факторів. Серед них — ефективність санкцій, здатність Росії адаптуватися до обмежень, а також політика США щодо торгових війн, що відображається на глобальному попиті на нафту та економічних зв’язках. Шапран також підкреслив важливість міжнародної підтримки України, зокрема постачання сучасної зброї, оскільки російська армія не здатна ефективно протистояти передовим військовим системам країн Заходу.

Як вже писали "Коментарі",  самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про "соціальну підтримку обдарованих учнів і студентів", що передбачає надання стипендії його синові Миколі. Документ був підписаний 31 грудня 2025 року, і, за даними джерела "Радыё Свабода", рішення, яке було ухвалене Лукашенком, стосувалося лише рекомендацій ради президентського фонду. Фінансування стипендій, у тому числі і для сина Лукашенка, буде забезпечене Міністерством фінансів Білорусі за рахунок державного бюджету.



