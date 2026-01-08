Путин обеспечил себе крах по аналогу 1991: озвучено неожиданное условие конца войны в Украине

Российская экономика находится на грани выносливости из-за постоянной войны с Украиной, и одним из ключевых факторов, который может привести к ее распаду, является риск сценария, похожего на распад СССР. Такой прогноз в своем интервью для Главреда высказал экономист Виталий Шапран, являющийся членом Украинского общества финансовых аналитиков (УТФА) и бывшим членом совета Национального банка Украины (2019-2021).

Фото: из открытых источников

Шапран отметил, что экономические проблемы России значительно усугубляются из-за масштабной войны против Украины, что истощает ресурсы гораздо быстрее, чем другие вооруженные конфликты, в том числе война в Афганистане. Как и во времена СССР, экономика России зависит от государственного контроля и централизованных решений, но нынешний конфликт носит гораздо более разрушительный характер, что создает серьезные угрозы для ее стабильности.

"Российская экономика, подобно советской, имеет много структурных слабостей, однако война против Украины заставляет страну тратить ресурсы на военные операции, что невозможно сравнить с предыдущими периодами", — пояснил эксперт.

Прогнозировать точное время возможного распада России сложно, ведь это зависит от многих факторов. Среди них — эффективность санкций, способность России адаптироваться к ограничениям, а также политика США по отношению к торговым войнам, которая отражается на глобальном спросе на нефть и экономических связях. Шапран также подчеркнул важность международной поддержки Украины, в частности, поставки современного оружия, поскольку российская армия не способна эффективно противостоять передовым военным системам стран Запада.

Как уже писали "Комментарии", самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о "социальной поддержке одаренных учеников и студентов", предусматривающий предоставление стипендии его сыну Николаю. Документ был подписан 31 декабря 2025 года, и, по данным источника "Радыё Свабода", решение, принятое Лукашенко, касалось только рекомендаций совета президентского фонда. Финансирование стипендий, в том числе и для сына Лукашенко, будет обеспечено Министерством финансов Белоруссии за счет государственного бюджета.