Москва демонструє відсутність готовності до конструктивних перемовин щодо мирного врегулювання в Україні. Аналітики та експерти оцінюють, які кроки може зробити Путін у 2026 році, до яких провокативних дій він може вдатися та що прагнутиме отримати від західних країн.

Війна в Україні. Фото: 24 Канал

За словами публіциста та спеціаліста зі стратегічних комунікацій Юрія Богданова, найближчі три місяці можуть стати визначальними для майбутнього миру в Україні. Російський диктатор Володимир Путін стоїть перед необхідністю ухвалити критично важливі рішення щодо подальшої стратегії.

Аналітики припускають, що у 2026 році Путін може вдатися до гібридної агресії, щоб випробувати реакцію НАТО за 5 статтею та підсилити свої позиції у переговорах, використовуючи потенційний розкол серед країн Європи. Богданов зазначає, що Росія може спробувати застосувати залишки свого військового ресурсу для "останньої агресії", після чого можливе повторне використання ядерного шантажу. Якщо ці дії не принесуть успіху або будуть стримані внутрішнім оточенням лідера, реальні переговори щодо миру стануть більш ймовірними.

Публіцист погоджується з позицією посла США при НАТО, який вважає, що конфлікт може завершитися протягом 90 днів, якщо сторони знайдуть точки для компромісу. Важливою фазою експерти називають кінець зими та початок весни, коли Путін буде змушений ухвалювати рішення: ескалація чи конструктивний діалог.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) додають, що Росія змушена буде йти на компроміси в рамках мирного плану, оскільки її вимоги не відповідають більшості пунктів 20-пунктної пропозиції. Посол США Метью Вітакер підкреслив, що Москва наразі має надати відповіді на чотири документи, підготовлені за підсумками попередніх перемовин, що стане ключовим фактором для подальшої стабілізації ситуації.

Як вже писали "Коментарі", у Кремлі проаналізували інформацію, яку отримав спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв після поїздки до США для переговорів щодо завершення війни в Україні. На її основі відбувся контакт між представниками адміністрацій Росії та Сполучених Штатів, повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков