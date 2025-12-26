Путин в шаге от судьбоносного выбора: озвучен неожиданный сценарий войны на 2026 год

Москва демонстрирует отсутствие готовности к конструктивным переговорам по мирному урегулированию в Украине. Аналитики и эксперты оценивают, какие шаги может предпринять Путин в 2026 году, какие провокативные действия он может предпринять и что будет стремиться получить от западных стран.

Война в Украине. Фото: 24 Канал

По словам публициста и специалиста по стратегическим коммуникациям Юрия Богданова, ближайшие три месяца могут стать определяющими для будущего мира в Украине. Российский диктатор Владимир Путин стоит перед необходимостью принять критически важные решения по дальнейшей стратегии.

Аналитики предполагают, что в 2026 году Путин может прибегнуть к гибридной агрессии, чтобы испытать реакцию НАТО по 5 статье и усилить свои позиции в переговорах, используя потенциальный раскол среди стран Европы. Богданов отмечает, что Россия может попытаться применить остатки своего военного ресурса для "последней агрессии", после чего возможно повторное использование ядерного шантажа. Если эти действия не принесут успеха или будут сдержаны внутренним окружением лидера, реальные переговоры по миру станут более вероятными.

Публицист согласен с позицией посла США при НАТО, который считает, что конфликт может завершиться в течение 90 дней, если стороны найдут точки для компромисса. Важной фазой эксперты называют конец зимы и начало весны, когда Путин будет вынужден принимать решение: эскалацию или конструктивный диалог.

Аналитики Института изучения войны (ISW) добавляют, что Россия вынуждена будет идти на компромиссы в рамках мирного плана, поскольку ее требования не удовлетворяют большинству пунктов 20-пунктного предложения. Посол США Мэтью Витакер подчеркнул, что Москва должна предоставить ответы на четыре документа, подготовленные по итогам предварительных переговоров, что станет ключевым фактором для дальнейшей стабилизации ситуации.

Как уже писали "Комментарии", в Кремле проанализировали информацию, полученную спецпосланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым после поездки в США для переговоров по завершению войны в Украине. На ее основе состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.