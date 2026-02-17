Путін з тріскотом провалив своє завдання в Україні: у ЗСУ вразили доказами

Капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020)Андрій Риженко заявив, що під час масованих обстрілів Росія намагається визначити найуразливіші елементи української енергосистеми та спрямувати удари саме по них. В етері Radio NV він пояснив, що противник робить ставку на високошвидкісні балістичні ракети, які складніше перехопити.

Фото: з відкритих джерел

"В січні більшість ракет були балістичні, тому що вони дуже швидкі, вони летять по високій траєкторії. Ну от ракета "Циркон", наприклад. Вона підіймається на висоту 30-40 км і потім падає на ціль. Вона не летить як класична крилата ракета на невеликій висоті, де її по всьому маршруту можна перехопити та знищити. Вона падає фактично в точку на земній кулі з великої висоти. І якщо немає десь біля цього засобів протиповітряної оборони, то вона, звичайно, вражає ціль", – сказав Риженко.

За його словами, російські військові також намагаються відстежувати розташування українських систем ППО за допомогою безпілотників. Однак це не гарантує їм успіху, адже українські підрозділи постійно змінюють позиції та зберігають мобільність.

"І от вчора і сьогодні били по тих об'єктах, які, як вони думають, можуть привести до критичного стану нашої енергосистеми. Але їм не вдалося планів цих досягнути, тому що ЗСУ значну кількість об'єктів повітряного нападу, ракет і дронів, просто збили", – додав він.

Риженко також звернув увагу на обмежені ресурси РФ. За його оцінкою, у ворога зменшується запас ракет і виникають труднощі з організацією ударів стратегічною авіацією.

"Зараз завдання ракетного удару по Україні для них – це як трансатлантичний переліт. Тому що літаки стратегічної авіації вони після операції "Павутина", тримають дуже далеко від лінії фронту. І вони їх перебазовують кожного разу, завантажують, потім завдають удар і повертаються. І це такий переліт досить тривалий, більше десятка годин загальна тривалість такої операції для кожного літака. Ну і плюс самі ракети. Ми бачимо, що ракет менше і менше. От Калібри морські вони випускають також дуже обмежено", – зазначив Риженко.

