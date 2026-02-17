logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин с треском провалил свою задачу в Украине: в ВСУ поразили доказательствами
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин с треском провалил свою задачу в Украине: в ВСУ поразили доказательствами

В России наблюдаются трудности как с авиационными ресурсами, так и с запасами ракет, подчеркнул Андрей Рыженко.

17 февраля 2026, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020) Андрей Рыженко заявил, что во время массированных обстрелов Россия пытается определить самые уязвимые элементы украинской энергосистемы и направить удары именно по ним. В эфире Radio NV он пояснил, что противник делает ставку на высокоскоростные баллистические ракеты, которые труднее перехватить.

Путин с треском провалил свою задачу в Украине: в ВСУ поразили доказательствами

Фото: из открытых источников

"В январе большинство ракет были баллистические, потому что они очень быстры, они летят по высокой траектории. Ну вот ракета "Циркон", например. Она поднимается на высоту 30-40 км и потом падает на цель. Она не летит как классическая крылатая ракета на небольшой высоте, где ее по всему маршруту можно перехватить". большой высоты. И если нет где-то у этого средства противовоздушной обороны, то она, конечно, поражает цель", – сказал Рыженко.

По его словам, российские военные также пытаются отслеживать расположение украинских систем ПВО с помощью беспилотников. Однако это не гарантирует успеха, ведь украинские подразделения постоянно меняют позиции и сохраняют мобильность.

"И вот вчера и сегодня избивали по тем объектам, которые, как они думают, могут привести к критическому состоянию нашей энергосистемы. Но им не удалось планов этих достичь, потому что ВСУ значительное количество объектов воздушного нападения, ракет и дронов просто сбили", — добавил он.

Рыженко также указал на ограниченные ресурсы РФ. По его оценке, у врага уменьшается запас ракет и возникают трудности с организацией ударов по стратегической авиации.

"Сейчас нанесение ракетного удара по Украине для них — это как трансатлантический перелет. Потому что самолеты стратегической авиации они после операции "Паутина", держат очень далеко от линии фронта. И они их перебазируют каждый раз, загружают, затем наносят удар и возвращаются. И это такой перелет достаточно длительный, более десятка часов общая продолжительность такой. Для каждого. меньше. Вот Калибры морские они выпускают также очень ограниченно", – отметил Рыженко.

Как уже писали "Комментарии", российский оппозиционер Гарри Каспаров убежден, что нынешняя российская государственная конструкция не является долговечной и со временем претерпевает трансформацию или распад. В то же время он предостерегает от чрезмерного оптимизма по поводу сценариев "деколонизации". По его мнению, ослабление центра может открыть путь не самостоятельности отдельных территорий, а усилению влияния соседних государств, прежде всего Китая.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости