Путин с треском провалил свою задачу в Украине: в ВСУ поразили доказательствами

Капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020) Андрей Рыженко заявил, что во время массированных обстрелов Россия пытается определить самые уязвимые элементы украинской энергосистемы и направить удары именно по ним. В эфире Radio NV он пояснил, что противник делает ставку на высокоскоростные баллистические ракеты, которые труднее перехватить.

Фото: из открытых источников

"В январе большинство ракет были баллистические, потому что они очень быстры, они летят по высокой траектории. Ну вот ракета "Циркон", например. Она поднимается на высоту 30-40 км и потом падает на цель. Она не летит как классическая крылатая ракета на небольшой высоте, где ее по всему маршруту можно перехватить". большой высоты. И если нет где-то у этого средства противовоздушной обороны, то она, конечно, поражает цель", – сказал Рыженко.

По его словам, российские военные также пытаются отслеживать расположение украинских систем ПВО с помощью беспилотников. Однако это не гарантирует успеха, ведь украинские подразделения постоянно меняют позиции и сохраняют мобильность.

"И вот вчера и сегодня избивали по тем объектам, которые, как они думают, могут привести к критическому состоянию нашей энергосистемы. Но им не удалось планов этих достичь, потому что ВСУ значительное количество объектов воздушного нападения, ракет и дронов просто сбили", — добавил он.

Рыженко также указал на ограниченные ресурсы РФ. По его оценке, у врага уменьшается запас ракет и возникают трудности с организацией ударов по стратегической авиации.

"Сейчас нанесение ракетного удара по Украине для них — это как трансатлантический перелет. Потому что самолеты стратегической авиации они после операции "Паутина", держат очень далеко от линии фронта. И они их перебазируют каждый раз, загружают, затем наносят удар и возвращаются. И это такой перелет достаточно длительный, более десятка часов общая продолжительность такой. Для каждого. меньше. Вот Калибры морские они выпускают также очень ограниченно", – отметил Рыженко.

