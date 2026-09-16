Путін вже втрачає контроль: чому завершення війни може обернутися проти Кремля

Російський лідер Володимир Путін боїться завершувати війну без видимих перемог, а якщо не захопить Донбас, то взагалі боїться за своє життя. Такі тези нерідко звучать в українському інформаційному просторі. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи є ризик бунтів військових РФ, якщо Путін завершить війну без видимих перемог.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає масштабний військовий бунт або повноцінний заколот у Росії малоймовірним. Головна причина — контроль силової системи. За оцінкою чат-бота, після заколоту Пригожина армія, генералітет і офіцерський склад перебувають під посиленим наглядом ФСБ, військової контррозвідки та Росгвардії. Потенційне організоване невдоволення, на думку Gemini, намагатимуться придушити ще до того, як воно перетвориться на відкритий виступ.

Ще один фактор — мотивація самих військових. Gemini припускає, що значна частина російських військовослужбовців воює за гроші або через мобілізацію, а не через політичні переконання. Тому після припинення бойових дій вони, скоріше, відчують полегшення, ніж захочуть рушити на Москву.

Окремо чат-бот звертає увагу на пропаганду. Будь-який компромісний результат Кремль може представити як “перемогу”, “захист Донбасу” чи протистояння НАТО. Відтак, робить висновок Gemini, замість масштабного заколоту можливе локальне невдоволення окремих ультрапатріотів.

Чат-бот Grok також не прогнозує неминучого повторення заколоту Пригожина. Водночас він бачить іншу проблему — велику кількість озброєних і розчарованих ветеранів, які після війни повернуться до мирного життя.

Содель ШІ стверджує, що невдоволення у військовому середовищі може накопичуватися через втрати, проблеми з дисципліною та ставленням командування. При цьому Grok допускає, що конфлікт не обов'язково одразу переросте у спробу захопити владу.

За його сценарієм, наслідки можуть бути поступовими: протести, криміналізація окремих середовищ, тиск на місцеву владу та зростання напруги всередині еліт.

Grok також висуває припущення, що саме страх перед можливими наслідками завершення війни без заявленої перемоги може впливати на рішення кремля. Тобто для влади проблема може полягати не в гарантованому бунті, а в непередбачуваній поведінці людей, які повернуться з фронту.

Чат-бот DeepSeek займає проміжну позицію — вважає класичний масштабний бунт малоймовірним, але визнає наявність потенційного ґрунту для нестабільності.

На його думку, головна проблема — відсутність єдиного лідера та організаційної структури, здатної об'єднати невдоволених військових. Саме це, як вважає DeepSeek, є критично важливим для перетворення розрізненого невдоволення на організований виступ.

Окремо він згадує історію з Пригожиним, коли регулярна армія не стала масово підтримувати заколот. Для DeepSeek це показник того, що саме невдоволення ще не означає готовності військових діяти.

У результаті чат-бот прогнозує радше “повільне тління”, ніж одномоментний вибух. Ситуація може стати небезпечнішою, якщо до військових проблем додадуться серйозні економічні потрясіння.

Усі три чат-боти сходяться в тому, що автоматичного масштабного бунту військових після завершення війни очікувати не варто. Спільна точка — контроль кремля, відсутність очевидного центру організації та небажання більшості військових ризикувати заради політичного заколоту.

Відмінність у акцентах. Gemini найбільше покладається на силу репресивної системи та пропаганди, Grok — на ризики від повернення ветеранів і можливе накопичення хаосу, а DeepSeek — на відсутність лідера, здатного перетворити невдоволення на організований виступ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Лукашенко замислив проти Путіна.



