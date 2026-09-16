Путин уже теряет контроль: почему завершение войны может обернуться против Кремля

Российский лидер Владимир Путин боится завершать войну без видимых побед, а если не захватит Донбасс, вообще боится за свою жизнь. Такие тезисы часто звучат в украинском информационном пространстве. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, есть ли риск бунтов военных РФ, если Путин завершит войну без видимых побед.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает масштабный военный бунт или полноценный мятеж в России маловероятным. Главная причина – контроль силовой системы. По оценке чат-бота, после мятежа Пригожина армия, генералитет и офицерский состав находятся под усиленным наблюдением ФСБ, военной контрразведки и Росгвардии. Потенциальное организованное недовольство, по мнению Gemini, постараются подавить еще до того, как оно превратится в открытое выступление.

Еще один фактор – мотивация самих военных. Gemini предполагает, что значительная часть российских военнослужащих воюет за деньги или из-за мобилизации, а не из-за политических убеждений. Поэтому после прекращения боевых действий они скорее ощутят облегчение, чем захотят двинуться на Москву.

Отдельно чат-бот обращает внимание на пропаганду. Любой компромиссный результат Кремль может представить как "победу", "защиту Донбасса" или противостояние НАТО. Следовательно, заключает Gemini, вместо масштабного мятежа возможно локальное недовольство отдельных ультрапатриотов.

Чат-бот Grok также не прогнозирует неизбежное повторение мятежа Пригожина. В то же время, он видит другую проблему — большое количество вооруженных и разочарованных ветеранов, которые после войны вернутся к мирной жизни.

Содель ИИ утверждает, что недовольство в военной среде может накапливаться из-за потерь, проблем с дисциплиной и отношения командования. При этом Grok допускает, что конфликт не обязательно сразу перерастет в попытку захватить власть.

По его сценарию последствия могут быть постепенными: протесты, криминализация отдельных сред, давление на местные власти и рост напряжения внутри элит.

Grok также выдвигает предположение, что страх перед возможными последствиями завершения войны без заявленной победы может влиять на решение кремля. То есть для власти проблема может заключаться не в гарантированном бунте, а в непредсказуемом поведении людей, которые вернутся с фронта.

Чат-бот DeepSeek занимает промежуточную позицию – считает классический масштабный бунт маловероятным, но признает наличие потенциальной почвы для нестабильности.

По его мнению, главная проблема – отсутствие единого лидера и организационной структуры, способной объединить недовольных военных. Именно это, как считает DeepSeek, критически важно для превращения разрозненного недовольства в организованное выступление.

Отдельно он упоминает историю с Пригожиным, когда регулярная армия не стала массово поддерживать мятеж. Для DeepSeek это показатель того, что самое недовольство еще не означает готовности военных действовать.

В результате чат-бот прогнозирует скорее "медленное тление", чем сиюминутный взрыв. Ситуация может стать более опасной, если к военным проблемам прибавятся серьезные экономические потрясения.

Все три чат-бота сходятся в том, что автоматического масштабного бунта военных после завершения войны ждать не стоит. Общая точка – контроль кремля, отсутствие очевидного центра организации и нежелание большинства военных рисковать ради политического мятежа.

Различие в акцентах. Gemini больше всего полагается на силу репрессивной системы и пропаганды, Grok – на риски от возвращения ветеранов и возможное накопление хаоса, а DeepSeek – на отсутствие лидера, способного превратить недовольство в организованное выступление.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Лукашенко задумал против Путина.



