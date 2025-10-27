Путін вже визначився, де буде «рятувати» російськомовних у Європі після Донбасу

Очікування нападу Росії на котрусь країну Балтії, бо це близько, територія мала і військ для оборони критично мало – створює особливий контекст. Найімовірніші цілі армії Росії – Литва (Сувалкський коридор) або Естонія – невеличка Нарва буквально через короткий міст від Росії. Про це розповів політтехнолог Олексій Голобукький.

Експерт зазначив, що 53-тисячна Нарва виглядає ймовірнішою ціллю, бо по суті це такий крихітний Донбас взірця 2013-го. "Найбільш російське місто Європи". Там до 90-95% російськомовних і російськокультурних. Орієнтовно половина має громадянство РФ. Значна частка мешканців міста – ешелоновані вже російськими окупантами росіяни чи їх нащадки.

Олексій Голобуцький продовжує, місцеві мешканці переважно розмовляють російською і підтримують російську політику. Вони дивляться російські телеканали, читають російські пропагандистські ТГ-канали, щороку виходять на набережну, щоб подивитися концерт до "9 мая", який Росія влаштовує саме для них як складник ідеологічної обробки. А в Естонії сил і бажання щось з цим робити дотепер не було.

"Тобто, де-факто Нарва вже окупована Росією. Через мову, через інформаційний пресинг, через культурні наративи. Люди звикли жити під акомпанемент російського ТБ, яке у Нарві ловиться без проблем та додаткових інструментів". Тому нікого і не здивує, якщо слідом за російськими ТГ-каналами туди зайдуть і російські танки. "Рятувати" чергових російськомовних", – зазначив політтехнолог.

Він додає, прикра річ полягає у тім, що до російських танків, до прильоту "Герані" панівна більшість громадян будь-якої держави вперто не хоче розуміти: "Камеді клаб", Пушкін і Барто, "Ірония судьби", "Маша і мєдвєдь", російська мова загалом – це теж смертельна зброя Кремля. Це те, що вбиває людей. Буквально, а не метафорично.

