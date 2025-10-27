Путин уже определился, где будет «спасать» русскоязычных в Европе после Донбасса

Ожидание нападения России на страну Балтии, так как это близко, территория имела и войск для обороны критически мало — создает особый контекст. Самые вероятные целые армии России – Литва (Сувалкский коридор) или Эстония – небольшая Нарва буквально через короткий мост от России. Об этом рассказал политтехнолог Алексей Голобукский.

Граница Эстонии и РФ. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что 53-тысячная Нарва выглядит более вероятной целью, потому что по сути это такой крошечный Донбасс образца 2013-го. "Самый русский город Европы". Там до 90-95% русскоязычных и русскокультурных. Примерно половина имеет гражданство РФ. Значительная часть жителей города – эшелонированные русскими оккупантами русские или их потомки.

Алексей Голобуцкий продолжает, местные жители преимущественно говорят по-русски и поддерживают российскую политику. Они смотрят российские телеканалы, читают российские пропагандистские ТГ-каналы, ежегодно выходят на набережную, чтобы посмотреть концерт до 9 мая, который Россия устраивает именно для них как составляющую идеологической обработки. А в Эстонии сил и желания что-то с этим делать до сих пор не было.

"То есть де-факто Нарва уже оккупирована Россией. Через язык, через информационный прессинг, через культурные нарративы. Люди привыкли жить под аккомпанемент российского ТВ, которое ловится в Нарве без проблем и дополнительных инструментов". Потому никого и не удивит, если вслед за российскими ТГ-каналами туда зайдут и российские танки. "Спасать" очередных русскоязычных", – отметил политтехнолог.

Он добавляет, досадная вещь заключается в том, что к российским танкам, к прилету "Герани" господствующее большинство граждан любого государства упорно не хочет понимать: "Камеди клаб", Пушкин и Барто, "Ирония судьбы", "Маша и медведь", русский язык в целом – это тоже смертель. Это то, что убивает людей. Буквально, а не метафорически.

Читайте на портале "Комментарии" — кто в НАТО активно продвигает отправку иностранных войск в Украину: детали.



