Путін вже визначив, де буде гатити по Україні: озвучено міста та вірогідні терміни обстрілу

Військовий аналітик Олег Жданов попереджає про можливість нового інтенсивного ракетно-дронового удару по Україні у будь-який момент. На його думку, Росія має технічну спроможність для такої операції — нині противник розпоряджається приблизно 300–400 ударними безпілотниками, можливо до 500. Для справді масштабної кампанії потрібно було б накопичити близько 700–800 апаратів, однак й наявного парку достатньо, щоб проводити серію атак.

Фото: з відкритих джерел

Рішення про масований удар залежатиме не лише від кількості дронів, а й від політичних і економічних факторів та погодних умов; зокрема, при морозах і нічних заморозках ймовірні удари по енергетичній інфраструктурі. За спостереженнями Жданова, останніми днями суттєвого накопичення ударних дронів не помітно — росіяни використовують близько 150–170 апаратів, тобто майже стільки, скільки виробляють. Оскільки від попереднього великого удару минуло небагато часу, ризик негайної нової масованої атаки, можливо, невисокий.

Він також зазначає посилення застосування розвідувальних БПЛА — дрони регулярно облітають українські міста; минулого тижня один із них облетів усі райони Києва. Моніторингові джерела фіксували, що над Чернігівщиною одночасно діяли чотири розвідники, а в Дніпрі дрон координував кілька балістичних ударів.

Експерт підкреслює пріоритети ППО: знищення одного невеликого розвідувального дрона над містом не завжди суттєво зменшує загрозу, бо противник уже отримав уявлення про цільові напрямки. Тому раціональніше не витрачати дорогі бойові ракети на маленькі розвідники, а зберігати їх для боротьби з ударними БПЛА або важчими цілями, які реально загрожують людям та критичній інфраструктурі.

