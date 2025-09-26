Путин уже определил, где будет строить по Украине: озвучены города и вероятные сроки обстрела

Военный аналитик Олег Жданов предупреждает о возможности нового интенсивного ракетно-дронового удара по Украине в любой момент. По его мнению, у России есть техническая способность для такой операции — сейчас противник распоряжается примерно 300–400 ударными беспилотниками, возможно до 500. Для действительно масштабной кампании нужно было бы накопить около 700–800 аппаратов, однако и имеющегося парка достаточно, чтобы проводить серию атак.

Фото: из открытых источников

Решение о массированном ударе будет зависеть не только от количества дронов, но и от политических и экономических факторов и погодных условий; в частности, при морозах и ночных заморозках возможны удары по энергетической инфраструктуре. По наблюдениям Жданова, в последние дни существенного накопления ударных дронов не заметно — россияне используют около 150–170 аппаратов, то есть почти столько, сколько производят. Поскольку от предыдущего большого удара прошло немного времени, риск немедленной новой массированной атаки, возможно, невысок.

Он также отмечает усиление применения разведывательных БПЛА – дроны регулярно облетают украинские города; на прошлой неделе один из них облетел все районы Киева. Мониторинговые источники фиксировали, что над Черниговщиной одновременно действовали четыре разведчика, а в Днепре дрон координировал несколько баллистических ударов.

Эксперт подчеркивает приоритеты ПВО: уничтожение одного небольшого разведывательного дрона над городом не всегда существенно уменьшает угрозу, потому что противник уже получил представление о целевых направлениях. Поэтому рациональнее не тратить дорогие боевые ракеты на маленькие разведчики, а хранить их для борьбы с ударными БПЛА или более тяжелыми целями, реально угрожающими людям и критической инфраструктуре.

