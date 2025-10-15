logo_ukra

Війна з Росією Путін вже вирішив створити нову "республіку" у НАТО: шокуючі деталі
Путін вже вирішив створити нову "республіку" у НАТО: шокуючі деталі

Олександр Коваленко вважає, що Росія може розпочати новий фронт у Європі, щоб продемонструвати досягнення, яких їй бракує в Україні.

15 жовтня 2025, 12:15
Російські окупаційні сили можуть розпочати новий фронт війни в Європі, прагнучи продемонструвати певні досягнення, яких їм бракує в Україні. Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що серед потенційних цілей може бути Естонія, де Кремль прагне швидко створити так звану "Нарвську народну республіку". Це, на думку експерта, входить у стратегічні плани російського правителя Володимира Путіна, а питання лише у виборі країни, яка опиниться під загрозою.

Путін вже вирішив створити нову "республіку" у НАТО: шокуючі деталі

Фото: з відкритих джерел

Під час онлайн-обговорення на Главреді Коваленко пояснив, що війна в Європі допоможе Росії переключити увагу з невдач в Україні на досягнення в інших регіонах. Він підкреслив, що "успіхи" можна швидко отримати в Естонії, зокрема в Нарві, що посилить моральний дух у Кремлі та продемонструє НАТО "свою силу", незважаючи на внутрішні проблеми у РФ, зокрема енергетичні перебої у Москві.

Коваленко також не виключає можливість нападу на Фінляндію, наголошуючи, що війна проти європейських країн — це основний сценарій Путіна. Він зазначив, що питання лише у тому, яка саме держава стане наступною мішенню — це може бути країна з внутрішніми конфліктними зонами, як Естонія, або ж інша держава, наприклад, Фінляндія, яка має історичний досвід боротьби з Росією і може знову опинитися у центрі уваги Кремля.

Як вже писали "Коментарі", Збройні сили України продовжують завдавати ударів по військових об'єктах та важливих стратегічних точках Росії, послаблюючи її наступальні та воєнно-економічні можливості. У ніч на 13 жовтня повторно було вражено підприємство "Морський нафтовий термінал" у тимчасово окупованій Феодосії (ТОТ АР Крим).



Джерело: https://glavred.net/war/plan-putina-raskryt-rf-mozhet-napast-na-stranu-nato-i-ustroit-tam-respubliku-10706588.html
