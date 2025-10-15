logo

Путин уже решил создать новую "республику" в НАТО: шокирующие детали
Путин уже решил создать новую "республику" в НАТО: шокирующие детали

Александр Коваленко считает, что Россия может начать новый фронт в Европе, чтобы продемонстрировать достижения, которых ей не хватает в Украине.

15 октября 2025, 12:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российские оккупационные силы могут начать новый фронт войны в Европе, стремясь продемонстрировать определенные достижения, которых им не хватает в Украине. Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что среди потенциальных целей может быть Эстония, где Кремль стремится быстро создать так называемую "Нарвскую народную республику". Это, по мнению эксперта, входит в стратегические планы российского правителя Владимира Путина, а вопрос только в выборе оказавшейся под угрозой страны.

Путин уже решил создать новую "республику" в НАТО: шокирующие детали

Фото: из открытых источников

В ходе онлайн-обсуждения на Главреде Коваленко объяснил, что война в Европе поможет России переключить внимание с неудач в Украине на достижения в других регионах. Он подчеркнул, что "успехи" можно быстро получить в Эстонии, в частности в Нарве, что усилит моральный дух в Кремле и продемонстрирует НАТО "свою силу", несмотря на внутренние проблемы в РФ, в частности, энергетические перебои в Москве.

Коваленко также не исключает возможность нападения на Финляндию, отмечая, что война против европейских стран – это основной сценарий Путина. Он отметил, что вопрос лишь в том, какое именно государство станет следующей мишенью — это может быть страна с внутренними конфликтными зонами, как Эстония, или другое государство, например, Финляндия, которая имеет исторический опыт борьбы с Россией и может вновь оказаться в центре внимания Кремля.

Как уже писали "Комментарии", Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по военным объектам и важным стратегическим точкам России, ослабляя ее наступательные и военно-экономические возможности. В ночь на 13 октября повторно было поражено предприятие "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии (ТО АР Крым).



Источник: https://glavred.net/war/plan-putina-raskryt-rf-mozhet-napast-na-stranu-nato-i-ustroit-tam-respubliku-10706588.html
