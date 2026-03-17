Ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін заявив, що перемога Росії у війні проти України вже на горизонті. З його слів, завдяки "стійкості мешканців Донбасу" та "російському духу" військових, які щодня просуваються на фронті, перемога стає все ближчою. Ці заяви були поширені російським пропагандистським агентством ТАСС.

Фото: з відкритих джерел

Пушилін переконаний, що перемогу неможливо зупинити, і що її наближення відчувається в усіх сферах окупованих територій.

Водночас як повідомляє британське видання Financial Times, мирні переговори між Україною та Росією, що мали здійснюватися за посередництва США, фактично зайшли в глухий кут. Основною причиною цього є зміщення пріоритетів Вашингтона, який зосередив свою увагу на загостренні конфлікту з Іраном. Це, своєю чергою, призвело до затримки важливих постачань зброї для українських збройних сил та перерви у переговорах.

Фінансова криза, що виникла внаслідок ескалації на Близькому Сході, спричинила фактичну зупинку активної участі Сполучених Штатів у мирному процесі між Україною та Росією. Заплановані на початок березня переговори не відбулися, і нову дату для зустрічі досі не визначено. Європейські дипломати висловлюють занепокоєння через зміщення уваги Вашингтона, вказуючи на те, що це створює серйозні ризики для безпеки України в довгостроковій перспективі.

Портал "Коментарі" вже писав, що згідно з прогнозами ООН, до 2050 року Україна може стати країною з найменшою часткою молоді у світі. Якщо у 2000 році молоді люди віком 15-24 роки становили 14,8% від загальної чисельності населення, що відповідало 7,349 млн осіб, то до 2050 року їх кількість може зменшитися до 2,315 млн, що становитиме лише 6,6% населення країни. Такі дані наводяться у звіті World Population Highlights 2026: Youth.