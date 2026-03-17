logo_ukra

BTC/USD

74242

ETH/USD

2325.86

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін вже святкує: ватажок "ДНР"Пушилін шокував заявою про кінець війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін вже святкує: ватажок "ДНР"Пушилін шокував заявою про кінець війни в Україні

Глава окупаційної адміністрації "ДНР" виступив з пропагандистською заявою

17 березня 2026, 09:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін заявив, що перемога Росії у війні проти України вже на горизонті. З його слів, завдяки "стійкості мешканців Донбасу" та "російському духу" військових, які щодня просуваються на фронті, перемога стає все ближчою. Ці заяви були поширені російським пропагандистським агентством ТАСС.

Фото: з відкритих джерел

Пушилін переконаний, що перемогу неможливо зупинити, і що її наближення відчувається в усіх сферах окупованих територій.

Водночас як повідомляє британське видання Financial Times, мирні переговори між Україною та Росією, що мали здійснюватися за посередництва США, фактично зайшли в глухий кут. Основною причиною цього є зміщення пріоритетів Вашингтона, який зосередив свою увагу на загостренні конфлікту з Іраном. Це, своєю чергою, призвело до затримки важливих постачань зброї для українських збройних сил та перерви у переговорах.

Фінансова криза, що виникла внаслідок ескалації на Близькому Сході, спричинила фактичну зупинку активної участі Сполучених Штатів у мирному процесі між Україною та Росією. Заплановані на початок березня переговори не відбулися, і нову дату для зустрічі досі не визначено. Європейські дипломати висловлюють занепокоєння через зміщення уваги Вашингтона, вказуючи на те, що це створює серйозні ризики для безпеки України в довгостроковій перспективі.

Портал "Коментарі" вже писав, що згідно з прогнозами ООН, до 2050 року Україна може стати країною з найменшою часткою молоді у світі. Якщо у 2000 році молоді люди віком 15-24 роки становили 14,8% від загальної чисельності населення, що відповідало 7,349 млн осіб, то до 2050 року їх кількість може зменшитися до 2,315 млн, що становитиме лише 6,6% населення країни. Такі дані наводяться у звіті World Population Highlights 2026: Youth.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини