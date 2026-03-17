Главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин заявил, что победа России в войне против Украины уже на горизонте. По его словам, благодаря "устойчивости жителей Донбасса" и "российскому духу" военных, ежедневно продвигающихся на фронте, победа становится все ближе. Эти заявления были распространены русским пропагандистским агентством ТАСС.

Пушилин убежден, что победу невозможно остановить, и что ее приближение ощущается во всех областях оккупированных территорий.

В то же время, как сообщает британское издание Financial Times, мирные переговоры между Украиной и Россией, которые должны были осуществляться при посредничестве США, фактически зашли в тупик. Основная причина этого — смещение приоритетов Вашингтона, который сосредоточил свое внимание на обострении конфликта с Ираном. Это в свою очередь привело к задержке важных поставок оружия для украинских вооруженных сил и перерыва в переговорах.

Финансовый кризис, возникший вследствие эскалации на Ближнем Востоке, повлек за собой фактическую остановку активного участия Соединенных Штатов в мирном процессе между Украиной и Россией. Запланированные на начало марта переговоры не состоялись, и новая дата для встречи до сих пор не определена. Европейские дипломаты выражают обеспокоенность по поводу смещения внимания Вашингтона, указывая на то, что это создает серьезные риски для безопасности Украины в долгосрочной перспективе.

