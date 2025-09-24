Путін вже скоро перетворить життя в Україні на пекло: в ООН налякали перспективами

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на засіданні Ради Безпеки висловив занепокоєння діями Росії, яка, за його словами, намагається залишити Україну без електроенергії в осінньо-зимовий період.

Фото: з відкритих джерел

"Росія хоче створити блекаути в Україні напередодні зими", — прямо заявив Гутерреш.

Окремо він наголосив на небезпеці, яка нависла над ядерними об’єктами внаслідок війни, особливо — над Запорізькою атомною електростанцією, що вже тривалий час перебуває під окупацією.

"Загроза ядерним об'єктам у межах конфлікту в Україні, зокрема ситуація на Запорізькій АЕС, також викликає занепокоєння", — додав Генсек.

Гутерреш підкреслив, що усі держави повинні гарантувати безпеку атомних об’єктів і дотримуватись норм міжнародного права.

Водночас Міністерство енергетики України повідомило, що 23 вересня о 16:56 була знеструмлена остання лінія, яка живила Запорізьку АЕС від української енергосистеми. Через це станція перейшла на аварійне живлення від дизель-генераторів, що, як наголошують у Міненерго, є грубим порушенням нормальної експлуатації ядерного об’єкта.

Міністерство нагадало, що з початку окупації Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електропостачання внаслідок російських обстрілів та пошкоджень інфраструктури.

"Сьогоднішній інцидент вкотре доводить, що російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС", — йдеться у заяві міністерства.

Також підкреслено, що нещодавно 69-та Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль України.

