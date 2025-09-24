Путин уже скоро превратит жизнь в Украине в ад: в ООН испугали перспективами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности выразил обеспокоенность действиями России, который, по его словам, пытается оставить Украину без электроэнергии в осенне-зимний период.

Фото: из открытых источников

"Россия хочет создать блекауты в Украине в преддверии зимы", — прямо заявил Гутерреш.

Отдельно он отметил опасность, которая нависла над ядерными объектами в результате войны, особенно над Запорожской атомной электростанцией, которая уже долгое время находится под оккупацией.

"Угроза ядерным объектам в рамках конфликта в Украине, в том числе ситуация на Запорожской АЭС, также вызывает беспокойство", — добавил Генсек.

Гутерреш подчеркнул, что все государства должны обеспечить безопасность атомных объектов и соблюдать нормы международного права.

В то же время Министерство энергетики Украины сообщило, что 23 сентября в 16:56 была обесточена последняя линия, питавшая Запорожскую АЭС от украинской энергосистемы. Поэтому станция перешла на аварийное питание от дизель-генераторов, которые, как отмечают в Минэнерго, является грубым нарушением нормальной эксплуатации ядерного объекта.

Министерство напомнило, что с начала оккупации Запорожская АЭС неоднократно теряла внешнее электроснабжение в результате российских обстрелов и повреждений инфраструктуры.

"Сегодняшний инцидент в очередной раз доказывает, что российская оккупация является главной угрозой безопасной работе ЗАЭС", — говорится в заявлении министерства.

Также подчеркнуто, что недавно 69-я Генеральная конференция МАГАТЭ приняла резолюцию с требованием немедленной деоккупации Запорожской АЭС и возвращения ее под полный контроль Украины.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 23 сентября Москва испытала серьезное потрясение — дроны смогли преодолеть российскую систему ПВО, что послужило настоящим шоком для жителей столицы. Как отметил политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, именно эта ночь ясно продемонстрировала: "война уже пришла и на их территорию".