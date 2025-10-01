Путін вже приготував пекло в Україні: стало відомо про небезпеку найближчими місяцями

Російські війська й надалі мають на меті заволодіти повними територіями Донецької та Луганської областей, тому в найближчі місяці зосередять основні зусилля на Покровському та Добропільському напрямах, повідомив начальник Генштабу ЗСУ, генерал-майор Андрій Гнатов.

Фото: з відкритих джерел

За словами Гнатова, положення на лінії зіткнення залишається напруженим. Російські сили ведуть активні штурми, маючи істотну перевагу в особовому складі та техніці — іноді в п’ять–шість разів.

"Ворог наступає уздовж усієї лінії на тринадцяти ключових оперативних напрямках; середня інтенсивність — близько 160–190 штурмів на добу", — зазначив генерал-майор.

Найбільша напруга спостерігається на сході країни, де противник застосовує авіацію, артилерію й ударні безпілотники, проводячи масштабні наступальні операції. Росія прагне захопити Часів Яр і Торецьк, створити передумови для оточення Костянтинівки та охопити Покровсько–Мирноградську агломерацію.

"Ворог широко використовує тактику інфільтрації малих груп у тил нашого розташування з подальшим їх нарощуванням і переходом у наступ", — додав Гнатов.

Він вважає ймовірним, що Росія не відмовиться від реалізації плану наступальної операції.

"Оголошена ними мета — повне „звільнення“ Донецької й Луганської областей. З нашої точки зору це означає прагнення вийти на адміністративні кордони цих областей і повністю окупувати території", — пояснив він.

Отже, у найближчий період ключовими напрямками російських наступальних зусиль залишатимуться Покровський і Добропільський.

