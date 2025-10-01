Путин уже приготовил ад в Украине: стало известно об опасности в ближайшие месяцы

Российские войска и в дальнейшем преследуют цель завладеть полными территориями Донецкой и Луганской областей, поэтому в ближайшие месяцы сосредоточат основные усилия на Покровском и Добропольском направлениях, сообщил начальник Генштаба ВСУ, генерал-майор Андрей Гнатов.

Фото: из открытых источников

По словам Игнатова, положение на линии столкновения остается напряженным. Российские силы ведут активные штурмы, имея существенное преимущество в личном составе и технике – иногда в пять-шесть раз.

"Враг наступает вдоль всей линии на тринадцати ключевых оперативных направлениях; средняя интенсивность — около 160-190 штурмов в сутки", — отметил генерал-майор.

Наибольшее напряжение наблюдается на востоке страны, где противник применяет авиацию, артиллерию и ударные беспилотники, проводя масштабные наступательные операции. Россия стремится захватить Времен Яр и Торецк, создать предпосылки для окружения Константиновки и охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

"Враг широко использует тактику инфильтрации малых групп в тыл нашего расположения с последующим их наращиванием и переходом в наступление", — добавил Гнатов.

Он считает вероятным, что Россия не откажется от реализации плана наступательной операции.

"Объявленная ими цель — полное "освобождение" Донецкой и Луганской областей. С нашей точки зрения, это означает стремление выйти на административные границы этих областей и полностью оккупировать территории", — пояснил он.

Следовательно, в ближайший период ключевыми направлениями российских наступательных усилий будут оставаться Покровское и Добропольское.

