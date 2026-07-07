Путін втрачає перевагу: на Заході пояснили, чому війна входить у небезпечну для Кремля фазу

Повномасштабна війна Росії проти України перестала бути конфліктом, який зайшов у стратегічний глухий кут. Завдяки стрімкому розвитку власних військових технологій та постійним інноваціям Київ зробив продовження війни значно витратнішим для Кремля. Такого висновку дійшли аналітики Bloomberg.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою видання, незважаючи на те, що Росія продовжує контролювати близько 20% території України і регулярно завдає ударів по українським містам, перспектива військової перемоги Москви стає менш реалістичною. Останній наступ російських військ фактично втратив темп, а втрати особового складу, за оцінками джерел, вже перевищили 1,4 млн. убитих і поранених.

Додатковий тиск чинить і стан російської економіки. Військова промисловість стикається з нестачею працівників та обмеженими виробничими можливостями, а всередині країни посилюється невдоволення високими витратами на війну, обмеженнями в інтернеті та погіршенням ситуації з безпекою.

Водночас, Україна продовжує нарощувати виробництво власного озброєння. Українські далекобійні безпілотники та ракети регулярно вражають нафтопереробні заводи, логістичні вузли, енергетичну інфраструктуру та військові підприємства Росії. Під постійним тиском також залишається окупований Крим, де ускладнюється постачання російських військ.

Автори публікації вважають, що саме зараз країни НАТО мають скористатися зміною ситуації. Вони закликають прискорити постачання сучасних систем ППО, далекобійного озброєння та посилити санкційний тиск на Москву. Водночас Заходу пропонують готувати ґрунт для контрольованого перемир'я, ув'язавши можливе пом'якшення санкцій з виконанням Росією конкретних умов, включаючи повернення українських дітей та військовополонених. На думку Bloomberg, такий підхід здатний підштовхнути Кремль до переговорів.

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