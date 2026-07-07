Путин теряет преимущество: на Западе объяснили, почему война входит в опасную для Кремля фазу

Полномасштабная война России против Украины перестала быть конфликтом, зашедшим в стратегический тупик. Благодаря стремительному развитию собственных военных технологий и постоянным инновациям Киев сделал продолжение войны значительно более затратным для Кремля. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По оценке издания, несмотря на то что Россия продолжает контролировать около 20% территории Украины и регулярно наносит удары по украинским городам, перспектива военной победы Москвы становится все менее реалистичной. Последнее наступление российских войск фактически потеряло темп, а потери личного состава, по оценкам источников, уже превысили 1,4 млн убитых и раненых.

Дополнительное давление оказывает и состояние российской экономики. Военная промышленность сталкивается с нехваткой работников и ограниченными производственными возможностями, а внутри страны усиливается недовольство высокими расходами на войну, ограничениями в интернете и ухудшением ситуации с безопасностью.

В то же время Украина продолжает наращивать производство собственного вооружения. Украинские дальнобойные беспилотники и ракеты регулярно поражают нефтеперерабатывающие заводы, логистические узлы, энергетическую инфраструктуру и военные предприятия России. Под постоянным давлением также остается оккупированный Крым, где осложняется снабжение российских войск.

Авторы публикации считают, что именно сейчас страны НАТО должны воспользоваться изменением ситуации. Они призывают ускорить поставки современных систем ПВО, дальнобойного вооружения и усилить санкционное давление на Москву. Одновременно Западу предлагают готовить почву для контролируемого перемирия, увязав возможное смягчение санкций с выполнением Россией конкретных условий, включая возвращение украинских детей и военнопленных. По мнению Bloomberg, такой подход способен подтолкнуть Кремль к переговорам.

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