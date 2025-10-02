"Путін все захопить і зруйнує": Лукашенка жорстко висміяли за його прогнози для України

1 серпня на зустрічі з Путіним Олександр Лукашенко заявив, що якщо Україна не здасться Росії найближчим часом, то "через місяць-півтора-два там навіть оборонних споруд не залишиться". За його словами, Росія "все зруйнує і захопить". Про це в Telegram написав український журналіст і блогер Денис Казанський.

Фото: з відкритих джерел

"Минуло два місяці, і Росія змогла захопити лише кілька зруйнованих і спустошених сіл. Темпи російського наступу у вересні знизилися майже вдвічі в порівнянні із серпнем. Всі російські пропагандисти визнають, що на фронті – тупик", — констатує Казанський.

Він підкреслює, що ці слова Лукашенка вкотре доводять, наскільки пустими є його погрози.

Натомість у Росії зростає невдоволення керівництвом Путіна щодо війни. Про це повідомив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що серед російських "ультрапатріотів" панує паніка через хід війни з Україною, а критика спрямована саме на Путіна.

Піонтковський вважає, що одним із можливих претендентів на зміну влади є депутат Держдуми Костянтин Затулін, який багато років курував антиукраїнську пропаганду, серед прихильників якої й пропагандист Дмитро Рогозін.

"Коли його запитали, хто винен у нинішній ситуації, він відповів, що відповідальність несе верховний головнокомандувач (Путін). Путіна порівнюють зі Сталіним — і це виправдано, враховуючи його ставлення до простих людей. Однак він фактично не контролює навіть своїх підлеглих", — підкреслює Піонтковський.

