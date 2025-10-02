"Путин все захватит и разрушит": Лукашенко жестко высмеяли за его прогнозы для Украины

1 августа на встрече с Путиным Александр Лукашенко заявил, что если Украина не сдастся России в ближайшее время, то "через месяц-полтора-два там даже оборонных сооружений не останется". По его словам, Россия "все разрушит и захватит". Об этом в Telegram написал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Фото: из открытых источников

"Прошло два месяца, и Россия смогла захватить лишь несколько разрушенных и опустошенных деревень. Темпы российского наступления в сентябре снизились почти вдвое по сравнению с августом. Все российские пропагандисты признают, что на фронте тупик", — констатирует Казанский.

Он подчеркивает, что эти слова Лукашенко еще раз доказывают, насколько пусты его угрозы.

В России же растет недовольство руководством Путина относительно войны. Об этом сообщил российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что среди российских "ультрапатриотов" господствует паника из-за хода войны с Украиной, а критика направлена именно на Путина.

Пионтковский считает, что одним из возможных претендентов на смену власти является депутат Госдумы Константин Затулин, много лет курировавший антиукраинскую пропаганду, среди сторонников которой и пропагандист Дмитрий Рогозин.

"Когда его спросили, кто виноват в нынешней ситуации, он ответил, что ответственность несет верховный главнокомандующий (Путин). Путина сравнивают со Сталиным — и это оправдано, учитывая его отношение к простым людям. Однако он фактически не контролирует даже своих подчиненных", — подчеркивает Пионтковский.

Как уже писали "Комментарии", недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил польского коллегу Дональда Туска в "рискованных действиях", якобы угрожающих безопасности Европы. Варшава ответила на эти упреки достаточно жестко. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский в комментарии для Euractiv.