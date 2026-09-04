Путін вперше визнав Україну стороною переговорів: у Раді відповіли, чи це наближає це мир

Російський диктатор Володимир Путін фактично визнав Україну самостійною стороною майбутніх переговорів і це може свідчити про зміну позиції Кремля. Таку думку висловив представник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та керівник української делегації у ПА НАТО Єгор Черньов.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, майже п'ять років Москва намагалася домогтися переговорів зі США щодо долі України та європейської безпеки без безпосередньої участі Києва. Російська сторона при цьому називала Україну несуб'єктною та залежною від Заходу, а європейських союзників – державами, які нібито лише йдуть за Вашингтоном.

Однак тепер риторика Путіна змінилася. Виступаючи на Східному економічному форумі, російський лідер заявив, що домовитися про припинення конфлікту можуть безпосередньо Росія та Україна, тоді як США, Китай та інші держави здатні лише сприяти цьому процесу.

Чернєв звертає увагу, що питання, яке прозвучало на форумі, було заздалегідь підготовлене та узгоджене. Тому, на його думку, акцент Путіна на ролі України було зроблено навмисно.

Український депутат припускає, що Кремль таким чином намагається продемонструвати Трампу та Сі Цзіньпіну готовність до переговорів. Однак сам факт зміни формулювань Чернєв вважає показовим: домовитися про долю України без її участі значно складніше.

Він також закликав не сприймати посилення російських ударів по Україні як безумовну ознаку сили. За його оцінкою, Москва поки що здатна концентрувати значні ресурси на виробництві ракет і безпілотників, проте російська економіка відчуває виснаження, що зростає.

Чернєв вважає, що подальша перспектива залежить від готовності Росії перейти від ультиматумів до повноцінного діалогу з Україною та Європою. Київ, наголосив він, до миру готовий, але не на умовах, визначених без нього.

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