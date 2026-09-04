Путин впервые признал Украину стороной переговоров: в Раде ответили, приближает ли это мир

Российский диктатор Владимир Путин фактически признал Украину самостоятельной стороной будущих переговоров, и это может свидетельствовать об изменении позиции Кремля. Такое мнение высказал представитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и руководитель украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, почти пять лет Москва пыталась добиться переговоров с США о судьбе Украины и европейской безопасности без непосредственного участия Киева. Российская сторона при этом называла Украину несубъектной и зависимой от Запада, а европейских союзников – государствами, которые якобы лишь следуют за Вашингтоном.

Однако теперь риторика Путина изменилась. Выступая на Восточном экономическом форуме, российский лидер заявил, что договориться о прекращении конфликта могут непосредственно Россия и Украина, тогда как США, Китай и другие государства способны лишь содействовать этому процессу.

Чернев обращает внимание, что вопрос, прозвучавший на форуме, был заранее подготовлен и согласован. Поэтому, по его мнению, акцент Путина на роли Украины был сделан намеренно.

Украинский депутат допускает, что Кремль таким образом пытается продемонстрировать Трампу и Си Цзиньпину готовность к переговорам. Однако сам факт изменения формулировок Чернев считает показательным: договориться о судьбе Украины без ее участия становится значительно сложнее.

Он также призвал не воспринимать усиление российских ударов по Украине как безусловный признак силы. По его оценке, Москва пока способна концентрировать значительные ресурсы на производстве ракет и беспилотников, однако российская экономика испытывает растущее истощение.

Чернев считает, что дальнейшая перспектива зависит от готовности России перейти от ультиматумов к полноценному диалогу с Украиной и Европой. Киев, подчеркнул он, к миру готов, но не на условиях, определенных без него.

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