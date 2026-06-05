«Путін воюватиме і в 2028 році»: Портников назвав єдину умову завершення війни

Розмови про можливі терміни завершення російсько-української війни мають мало спільного з реальністю, якщо не враховують головного чинника – здатності Росії продовжувати бойові дії. Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников, коментуючи перспективи завершення війни.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ключове питання полягає не в політичних заявах чи дипломатичних прогнозах, а в тому, чи зможе Кремль і надалі фінансувати військову машину та підтримувати необхідний рівень ресурсів для продовження агресії.

Портников наголосив, що якщо російський президент Володимир Путін матиме достатньо ресурсів, війна може тривати ще багато років. У такому випадку бойові дії не завершаться ні цієї зими, ні наступного року, а можуть затягнутися навіть до кінця десятиліття.

На переконання журналіста, вирішальне значення має не позиція Києва, Вашингтона чи Брюсселя, а реальні можливості Росії вести війну. Саме тому основним завданням України та її союзників він називає системне послаблення економічного, військового та технологічного потенціалу держави-агресора.

Портников вважає, що у разі виснаження ресурсів Кремль буде змушений шукати шляхи до мирного врегулювання. За таких умов, переконаний він, російська влада погодиться на переговори навіть без додаткового міжнародного тиску чи посередництва.

Водночас журналіст застерігає від надмірного оптимізму. Навіть якщо російська армія втратить можливість вести масштабні наступальні операції, Москва може ще тривалий час здійснювати ракетні удари та атаки безпілотниками. Тому говорити про швидке завершення війни без суттєвого послаблення ресурсної бази РФ передчасно.

"Ключ до завершення війни – це виснаження ресурсів Росії. Якщо це станеться до зими, тоді й війна може закінчитися до зими", — підсумував Портников.

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