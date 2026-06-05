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«Путин будет воевать и в 2028 году»: Портников назвал единственное условие завершения войны

Журналист убежден, что никакие заявления политиков не способны остановить Кремль – решающим фактором остаются ресурсы России

5 июня 2026, 12:41
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Кравцев Сергей

Разговоры о возможных сроках завершения российско-украинской войны имеют мало общего с реальностью, если не учитывают главный фактор – способность России продолжать боевые действия. Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников, комментируя перспективы завершения войны.

«Путин будет воевать и в 2028 году»: Портников назвал единственное условие завершения войны

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, ключевой вопрос заключается не в политических заявлениях или дипломатических прогнозах, а в том, сможет ли Кремль и дальше финансировать военную машину и поддерживать необходимый уровень ресурсов для продолжения агрессии.

Портников подчеркнул, что если у российского президента Владимира Путина будет достаточно ресурсов, война может продолжаться еще много лет. В таком случае боевые действия не завершатся ни этой зимой, ни в следующем году, а могут затянуться даже до конца десятилетия.

По мнению журналиста, решающее значение имеет не позиция Киева, Вашингтона или Брюсселя, а реальные возможности России вести войну. Именно поэтому основной задачей Украины и ее союзников он называет системное ослабление экономического, военного и технологического потенциала государства-агрессора.

Портников считает, что в случае истощения ресурсов, Кремль будет вынужден искать пути к мирному урегулированию. В таких условиях, убежден он, российские власти согласятся на переговоры даже без дополнительного международного давления или посредничества.

В то же время, журналист предостерегает от чрезмерного оптимизма. Даже если российская армия упустит возможность вести масштабные наступательные операции, Москва может еще длительное время совершать ракетные удары и атаки беспилотниками. Поэтому говорить о скором завершении войны без существенного ослабления ресурсной базы РФ преждевременно.

"Ключ к завершению войны – это истощение ресурсов России. Если это произойдет к зиме, тогда и война может закончиться к зиме", — подытожил Портников.

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