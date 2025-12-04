Путін влаштував цинічний спектакль для Трампа: українців попередили про велику загрозу

Російський диктатора Володимир Путін наразі не має жодної мотивації згортати агресію проти України — так вважає волонтерка та керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська. В інтерв’ю "Телеграфу" вона підкреслила, що російська армія продовжує методично просуватися вперед: не великими проривами, а повільним, але постійним захопленням територій. За її словами, щодня ворог бере під контроль нові населені пункти, застосовуючи тактику "тисячі порізів", що виснажує Україну й ціною великих втрат відбирає наші землі.

Фото: з відкритих джерел

Берлінська наголосила, що так званий "мирний план", який росіяни намагаються видати за американську ініціативу, не має жодної перспективи. Вона переконана: Кремль сам створив цей документ для маніпуляцій, а у Вашингтоні поспішили підхопити його, фактично просуваючи сценарій, вигідний Москві. Коли українська та європейська сторони почали вносити корективи, з Росії одразу заявили, що жоден із пунктів їм не підходить, чим лише підтвердили власну нещирість.

На думку Берлінської, російське керівництво свідомо розігрує масштабну виставу. Вона порівняла це з ситуацією, коли частина світових еліт метушиться, реагуючи на фейкові пропозиції Кремля, а тим часом Україна втрачає дорогоцінний час і людей. Усе це, зазначає волонтерка, потрібно Путіну лише для того, щоб "виміряти температуру" серед противників — простежити, як саме реагують США, європейські уряди та українська влада, і на основі цієї інформації вибудовувати наступні кроки.

Берлінська також підкреслила, що Путін фактично виставив американських посадовців у невигідному світлі, демонструючи їхню неготовність професійно працювати з питаннями глобальної безпеки. На її думку, Кремль використав ситуацію, щоб показати слабкість і неузгодженість позицій у Вашингтоні, чим лише посилив власну пропагандистську картинку.

Як вже писали "Коментарі", глава МЗС Канади Аніта Ананд підкреслила, що рішення щодо вступу України до НАТО ухвалюють виключно країни-члени Альянсу, а сама Україна не бере участі у процесі голосування чи формального затвердження.