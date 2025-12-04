Путин устроил циничный спектакль для Трампа: украинцев предупредили о большой угрозе

У российского диктатора Владимира Путина пока нет никакой мотивации сворачивать агрессию против Украины — так считает волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская. В интервью Телеграфу она подчеркнула, что российская армия продолжает методично продвигаться вперед: не большими прорывами, а медленным, но постоянным захватом территорий. По ее словам, каждый день враг берет под контроль новые населенные пункты, применяя тактику "тысячи порезов", которая истощает Украину и ценой больших потерь отнимает наши земли.

Фото: из открытых источников

Берлинская подчеркнула, что у так называемого "мирного плана", который россияне пытаются выдать за американскую инициативу, нет никакой перспективы. Она убеждена: Кремль сам создал этот документ для манипуляций, а в Вашингтоне поспешили подхватить его фактически продвигая сценарий, выгодный Москве. Когда украинская и европейская стороны начали вносить коррективы, из России сразу заявили, что ни один из пунктов им не подходит, чем подтвердили собственную неискренность.

По мнению Берлинской, российское руководство сознательно разыгрывает масштабный спектакль. Она сравнила это с ситуацией, когда часть мировых элит суетится, реагируя на фейковые предложения Кремля, а между тем Украина теряет драгоценное время и людей. Все это, отмечает волонтер, нужно Путину только для того, чтобы "измерить температуру" среди противников — проследить, как именно реагируют США, европейские правительства и украинские власти, и на основе этой информации выстраивать следующие шаги.

Берлинская также подчеркнула, что Путин фактически выставил американских чиновников в невыгодном свете, демонстрируя их неготовность профессионально работать с глобальной безопасностью. По ее мнению, Кремль использовал ситуацию, чтобы показать слабость и несогласованность позиций в Вашингтоне, чем лишь усугубил собственную пропагандистскую картинку.

